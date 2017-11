«Erasmus, un + în educatie» – târg de proiecte si conferintã

miercuri, noiembrie 29, 2017, 3:00

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, Consiliului Judetean Vaslui si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, organizeazã evenimentul ‘Erasmus, un + in educatie’, astãzi, incepand cu ora 14.00, la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui. Evenimentul este organizat in contextul implinirii a 30 de ani de programe europene in educatie, formare si tineret la nivel european si 20 de ani in Romania. Programul Comisiei Europene Erasmus a debutat in 1987, atunci cand se adresa in mod exclusiv studentilor, a crescut si a inglobat formarea profesionalã, educatia scolarã, educatia adultilor, tineretul si sportul. ‘Erasmus, un + in educatie’, cuprinde un targ de proiecte si o conferintã si are ca scop promovarea proiectelor de succes implementate de cãtre liceele din judet, finantate de cãtre Comisia Europeanã prin intermediul Programului Erasmus, cu accent pe componenta Formare Profesionalã (VET). Actiunea face parte din suita activitãtilor proiectului ‘Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui’, cofinantat de Comisia Europeanã prin Reprezentanta sa din Romania, in cadrul programului ‘Selectarea structurilor gazdã pentru centrele de informare ale Retelei Europe Direct 2013-2017’.