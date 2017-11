Elevii, instruiti despre munca la negru

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

La sediul Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a avut loc o activitate educativã din cadrul programului „Scoala Altfel”. Elevii de clasa a X-a de la Liceul „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui au primit informatii despre securitatea si sãnãtatea în muncã si despre efectele negative ale muncii la negru.

În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de muncã in cazul lucrãtorilor tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani, este cu 50% mai mare decat la orice grupã de vãrstã a lucrãtorilor. ßNe-am declarat preocuparea permanentã pentru cariera tinerilor care, la inceputul activitãtii lor, sunt expusi riscurilor de accidentare. Aceastã colaborare a avut drept obiectiv constiientizarea tinerilor elevi, viitori lucrãtori, privind riscurile de accidentare si imbolnãvire profesionalã de la viitoarele locuri de muncã, atragerea acestora in activitãti de studiere si aplicare a securitãtii si sãnãtãtii in muncã’, a spus Gheroghe Chirvase, directorul ITM Vaslui. Datele statistice analizate periodic de Inspectia Muncii au evidentiat faptul cã, din cauza conditiilor sociale in care trãiesc, tinerii romani cautã locuri de muncã dupã implinirea virstei de 16 ani si chiar mai devreme. Cei mai multi presteazã munci sezoniere in timpul vacantelor de varã. Ei acceptã foarte usor sã lucreze fãrã forme legale si sã presteze munci nepotrivite cu insuficienta lor maturitate fizicã si mentalã. ßUn alt subiect dezbãtut a fost munca fãrã forme legale. Li s-au prezentat tinerilor efectele negative pe termen scurt, dar mai ales cele pe termen lung, atat pentru individ, cat si pentru societate. Lucrãtorul la negru este lipsit de protectie socialã, fiindu-i afectatã pensia, siguranta materialã a familiei si chiar sãnãtatea ei si nu beneficiazã de vechimea in muncã’, a mai spus Gheroghe Chirvase.