«Educatie pentru schimbare» la final, dar cu un nou început

marți, noiembrie 28, 2017, 3:00

Ieri, membrii Asociatiei „Bunã Ziua, Copii din România!” au încheiat un inedit proiect educativ, care s-a adresat unui numãr de 240 de copii din Bârlad, proveniti din familii cu mari probleme financiare, dar care învatã foarte bine.

Conferinta de inchidere de proiect, care a fost cofinantat de Consiliul Judetean Vaslui, a avut loc in incinta Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad. Aici, au rãspuns invitatiei membrilor asociatiei aproape toti partenerii de proiect, dar in special beneficiarii si reprezentantii familiilor acestora. Un accent deosebit a fost pus pe rolul celor 15 voluntari – elevi din localitate – care au participat energic la punerea in practicã a proiectului. ßA fost o provocare si pentru noi, dar si pentru voluntari, care s-au vãzut fatã in fatã cu copii de 11-14 ani, foarte apropiati de varsta lor. ßEducatia pentru schimbare’ a presupus in primul rand adaptarea mai usoarã a copiilor la sarcinile scolare si implicit la intregul proces educational, pentru a preveni astfel abandonul scolar. Atelierele de lucru si toate celelalte activitãti desfãsurate din luna iulie si panã in prezent in cadrul acestui proiect au avut tocmai acest tel. Dacã l-am indeplinit si dacã am reusit astfel sã intervenim intro problemã a educatiei actuale, se va vedea in viitorul apropiat. Trebuie sã le mutumim tuturor partenerilor nostri, dar in special scolilor cu care am conlucrat constructiv in beneficiul grupului tintã’, a spus Otilia Varvorea, managerul de proiect. Pe bunã dreptate, audienta a apreciat eforturile tuturor celor implicati in proiect si a felicitat toatã echipa pentru rezultatele obtinute, indemnand asociatia sã isi continue initiativele similare, intrucat, intr-adevãr, orice schimbare incepe cu dobandirea unei educatii aparte.