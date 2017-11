Dupã un deceniu, taxele si impozite locale cresc!

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Consiliul Local Vaslui va majora o parte din impozitele locale pentru anul 2018. Astfel, contribuabilii persoane fizice vor achita un impozit pentru locuinte mai mare cu 11% fatã de acest an. Si posesorii de autoturisme vor plãti la bugetul local un impozit majorat cu 20%, în timp ce impozitul pentru mijloacele de transport marfã, mai mari de 12 tone, va fi mai mare cu 7%. Tot de la 1 ianuarie, pe segmentul terenurilor intravilane, impozitul se va majora cu 10%.

Astãzi, in sedinta ordinarã a Consiliului Local Vaslui, se va dezbate proiectul de hotãrare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2018. Pentru anul viitor, impozitul pe clãdirile rezidentiale in proprietatea persoanelor fizice va creste cu 11%, pe segmentul terenurilor intravilane impozitul se va majora cu 10%, iar in cazul autoturismelor, impozitul va fi mai mare cu 20%. De asemenea, prin efectul legii, impozitul pentru mijloacele de transport marfã, mai mari de 12 tone, va fi mai mare cu 7%. ‘Propunem pentru anul 2018, ca taxele si impozitele locale sã nu se majoreze fatã de cele aprobate pentru anul 2017, cu exceptia impozitului pe clãdirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, respectiv a cotei de impozitare ce a fost propusã la 0,1% fatã de 0,09%, a impozitului pe terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosintã terenuri cu constructii, prevãzut la art. 465 alin. 2, fiind propusã o majorare de 10%, cat si a impozitului pe mijloacele de transport prevãzute la art. 470 alin. 2, 7 si 8, niveluri propuse a fi majorate cu 20%. De asemenea, nivelurile impozitului pe mijloacele de transport marfã, mai mari de 12 tone, prevãzute la art. 470 alin. (5) si (6), vor fi actualizate cu cele prevãzute in OUG 79/08.11.2017, respectiv se vor majora cu aproximativ 7% fatã de anul 2017’, se aratã in raportul la proiectul de hotãrare.

Fara taxe majorate în ultimii ani

În ultimii ani, la initiativa executivului, nivelurile impozitelor si taxelor locale, precum si cotele de impozitare utilizate in stabilirea acestora, nu au fost majorate, cu exceptia majorãrilor survenite ca urmare a aplicãrii modificãrilor legislative. Mai mult, pentru a veni in intampinarea contribuabililor, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, datã la care au intrat in vigoare prevederile noului cod fiscal (Legea nr. 227/2005), a fost propusã si aprobatã reducerea cotei de impozitare utilizatã in stabilirea impozitului pe clãdirile rezidentiale proprietatea persoanelor fizice, de la 0,1% la 0,09%. De asemenea, a fost propusã si aprobatã reducerea cotei de impozitare utilizatã la determinarea impozitului pe clãdirile nerezidentiale proprietatea persoanelor juridice, de la 1,8% la 1,6%. O altã mãsurã propusã in vederea diminuãrii impactului adus de modificãrile legislative, concretizate in cresteri ale cuantumului impozitelor si taxelor locale, a fost acordarea bonificatiei la plata integralã a obligatiilor fiscale datorate, panã la primul termen de platã, in cazul persoanelor juridice, de 10%, fatã de 5%.

Diminuarea veniturilor la bugetul local

O serie de modificãri legislative, adoptate in cursul anului 2017, au condus la diminuarea veniturilor bugetului local. Astfel, incepand cu data de 1 februarie 2017, prin adoptarea Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a fost abrogatã legislatia privind taxele extrajudiciare de timbru, taxe ce se fãceau venit la bugetul local. De asemenea, incepand cu aceeasi datã, prin aplicarea dispozitiilor OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, pentru tranzactiile care nu depãsesc suma de 450.000 lei nu se mai percepe impozit pe venitul din transferul proprietãtilor imobiliare din patrimoniul personal. Pe acest segment fiscal, o cotã de 50% din impozitul stabilit se face venit la bugetul unitãtii administrativ-teritoriale pe teritoriul cãreia se aflã bunurile imobile ce fac obiectul instrãinãrii. O altã diminuare importantã a veniturilor a fost consecintã a adoptãrii Legii nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, conform actului normativ precizat, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru terenurile inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosintã decat cea de terenuri cu constructii in suprafatã de panã la 400 metri pãtrati, inclusiv, a fost eliminat regimul de impozitare diferentiat.