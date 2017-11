Drumul de la Vama Albita va fi reabilitat cât de curând

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Prefectul judetului Vaslui, Eduard Andrei Popica, anuntã cã, in cel mai scurt timp, vor fi demarate lucrãrile de reabilitare a Drumului European E 581 pe portiunea de competentã a Vãmii Albita, portiune care, de cativa ani, pune la grea incercare nervii soferilor si integritatea vehiculelor, in special pe sensul de intrare in tarã. ‘Panã pe 20 noiembrie, urmeazã a fi depus studiul de fezabilitate privind reabilitarea a celor 1.800 de metri pãtrati si a parcãrii aferente a drumului european din zona Vãmii Albita. Asa cum am fost informati de ministerul de resort (Ministerul Transporturilor, n.r.), in luna februarie va fi alocatã intreaga sumã necesarã pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, urmand ca lucrãrile sã inceapã imediat ce vremea o va permite’, a anuntat Eduard Andrei Popica, prefectul judetului Vaslui. Valoarea estimatã a lucrãrilor pentru portiunea de circa 250 de metri de drum national este in jurul a 2,5 milioane lei, cu acesti bani urmand a fi reabilitate atat cãile de acces destinate autovehiculelor, cat si cele destinate vehiculelor de transport marfã, sectorul cel mai afectat de gropi.