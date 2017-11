Dragostea pentru condus, mai puternicã decât suspendarea

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Pe 15 noiembrie, politistii rutieri au identificat in trafic douã persoane care au incãlcat prevederile in ceea ce priveste circulatia pe drumurile publice. Astfel, politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene au oprit pentru control un conducãtor auto care se deplasa cu autoturismul pe Bulevardul Republicii, din municipiul Barlad. Conducãtorul auto a fost identificat ca fiind un bãrbat de 28 de ani, din municipiul Barlad. Întrucat acesta nu avea permisul de conducere asupra lui, politistii l-au verificat in baza de date privind detinãtorii de permise de conducere, constatandu-se faptul cã bãrbatul avea suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Situatie identicã si in cazul unui bãrbat in varstã de 37 de ani, din comuna Rebricea, care a fost identificat de politisti in timp ce conducea un autoturism pe DC 4, pe raza localitãtii Draxeni. La solicitarea politistilor, bãrbatul nu a putut prezenta permisul de conducere, iar in urma verificãrii efectuate de politisti in baza de date privind detinãtorii de permise de conducere s-a constatat cã si acesta avea suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Politistii au intocmit dosare de cercetare penalã pentru sãvarsirea infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã cãreia exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice i-a fost suspendatã.