Douã contracte pentru retelele de apã vor fi publicate pe SEAP

SC Aquavas Vaslui va urca pe SEAP, pânã la sfârsitul anului 2017, douã din cele patru contracte de reabilitare a retelelor de apã si canal. Celelalte douã vor fi licitate pânã cel târziu în luna februarie 2018. Lucrãrile pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti au fost mutate de pe POS Mediu, pe noul proiect finantat prin POIM 2014-2020.

Lucrãrile de reabilitare a retelelor de apã din centrele urbane ale judetului Vaslui vor incepe din anul viitor. La conferinta de lansare a proiec tului ‘Sprijin pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din judetul Vaslui in perioada 20142020î Gabriel Besleagã, directorul SC Aquavas SA Vaslui, a dat noi informatii despre aceste investitii. ‘Am finalizat construirea statiilor de tratare si epurare. Pe contractele de retele, avem semnat contractul cu firma de proiectare si sperãm ca, intr-o primã fazã, sã urcãm pe SEAP douã din cele patru contracte, panã la sfarsitul anului 2017. Panã cel tarziu in februarie vom licita lucrãrile si pentru celelalte douã contracte de retele. Vrem ca in primãvara anului viitor sã avem contractele de lucrãri adjudecate si sã se inceapã lucrãrile. Odatã cu finalizarea acestor investitii, in orasele din judet vom avea rezolvatã problema retelelor de alimentare cu apã potabilã’, a spus Gabriel Besleagã. La sfarsitul anului trecut, SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din POS Mediu 20072014. Contractul a fost incheiat in data de 5 decembrie 2016, si are o valoare totalã de 355.927.333 lei. Contractul va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Este vorba despre cele patru proiecte de retele din programul POS Mediu care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin POIM 2014- 2020. În municipiul Vaslui, proiectul de apã si canal prevede extindere cu 54,9 kilometri a retelei de apã, 310 cãmine de vane, 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si patru statii intermediare de clorinare. În municipiul Barlad, proiectul prevede extinderea cu 37 de kilometri a retelei de apã, 334 cãmine de vane, 541 hidranti de incendiu, 11 statii de hidrofor. În municipiul Husi, sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 15,9 kilometri de retea de apã, 131 cãmine de vane, 147 hidranti de incendiu, iar in orasul Negresti, sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 11,6 kilometri de retea, iar sistemul de canalizare menajerã, cu 16 kilometri.