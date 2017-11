Documentarul norvegian «Expirat», la Muzeul «Vasile Pârvan»

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Sambãtã, 18 noiembrie, la ora 12.00, in cadrul programului KineDok powered By One World Romania, editia a 3-a, Muzeul ‘Vasile Parvan’ vã invitã sã urmãriti filmul documentar ‘Expirat’, semnat de regizorul norvegian Kieran Kolle. În prospera Norvegie, risipa de alimente este o problemã imensã, cu nici o solutie aparentã. Un grup de patru tineri decide sã facã ceva pentru a creste gradul de constientizare a problemei si sã initieze schimbãri sociale si vointa politicã de a lua mãsuri in legãturã cu acest lucru. Ei plãnuiesc un tur de 5 sãptãmani pe bicicletã, din nordul Norvegiei cãtre sud – aproximativ 3.000 kilometri – un efort urias, pentru care au nevoie sã consume multã hranã pe parcursul drumului. Singura problemã este de altfel chiar propria si unica lor regulã: toate mesele trebuie sã provinã din alimente aruncate. Desi sarcina pare dificilã, pe drum intalnesc multe persoane care ii ajutã si care s-au sãturat sã vadã mancare bunã in tomberoane. Exploatarea produselor expirate nu a avut niciodatã un gust atat de bun. Organizatorii programului KineDok powered By One World Romania vor premia, prin tragere la sorti, unul din spectatorii fideli cu un CD pe care este inregistrat filmul ‘Chirurgul englez’, prezentat in sezonul trecut.