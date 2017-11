Documentarul „Doar o Rãsuflare”, la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

vineri, noiembrie 10, 2017, 3:00

Sambãtã, 11 noiembrie, la ora 12.00, in cadrul programului KineDok powered By One World Romania, editia a-3-a, Muzeul ßVasile Parvan’ invitã publicul sã vizioneze filmul romanesc ßDoar o Rãsuflare’, semnat de regizoarea Monica Lãzurean-Gorgan. ßDoar o Rãsuflare’ exploreazã natura profund contradictorie a iubirii in viata de familie. Reprezentand atat o cãlãtorie initiaticã, cat si o parabolã teologicã, filmul urmãreste 7 ani din viata familiei Sircea, din Copsa Micã, capturand in imagini picturale de poezie purã incercãrile si necazurile lui Dobrin, ale sotiei sale Lia si ale celor 3 copii. Dobrin asteaptã sã se intample un miracol care sã o facã pe mezina familiei sã se ridice din scaunul cu rotile si sã poatã merge. Pe mãsurã ce ii vedem copiii devenind adulti, suntem martori la felul in care conexiunea lui stransã cu Dumnezeu are un impact puternic asupra relatiilor de familie. Filmul dezvãluie absurditatea si frumusetea, fragilitatea si puterea fiintei umane, prinse intre iubire si credintã, pãmant si rai. Reiterand povestea lui Iov, aceastã fabulã existentialã despre iubire, credintã si ciocnirea dintre ele prezintã schimbãrile complexe care au loc de-a lungul timpului in cadrul dinamicii emotionale a familiei, pe fondul transformãrii ecologice, sociale si economice.