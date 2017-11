Doar doi vasluieni au cerut prima de relocare

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

În primele patru luni de la demararea programului ìPrima chirieî, doar doi vasluieni au solicitat de la Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui prima de relocare. La nivel national, 110 someri au primit de la stat o primã de relocare, pentru cã si-au gãsit un loc de muncã la mai mult de 50 de kilometri de domiciliu si s-au mutat pentru a fi aproape de serviciu. Persoanele care indeplinesc conditiile legale sunt asteptate sã depunã sau sã transmitã prin modalitãtile prevãzute de dispozitiile legale (personal, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la AJOFM Vaslui actele necesare acordãrii acestui drept in termen de 60 de zile de la data incadrãrii in muncã. Potrivit prevederilor legale, persoanele inregistrate ca someri la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã, care se incadreaz‘ in muncã intr-o altã localitate situatã la o distantã mai mare de 50 de kilometri fatã de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt isi schimbã domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectivã sau in localitãtile invecinate acesteia, pot primi o primã de relocare. Prima de relocare se acordã persoanelor ale cãror venituri nete lunare realizate de acestea, in situatia in care sunt persoane singure sau impreunã cu familiile acestora, nu depãsesc suma de 5.000 lei/lunã si este in cuantum de 75% din suma destinatã asigurãrii cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitãti) in noul domiciliu sau noua resedintã, dar nu mai mult de 900 de lei.