Dispute pe cantitãtile de gunoi

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Aprobarea actualizãrii caietelor de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare a starnit nedumerire in randul consilierilor liberali din Consiliul Local (CL) Vaslui. Sorin Radu a spus cã aprobarea caietului de sarcini se referã de fapt la o anexã care prevede cantitãtile de gunoi menajer produse de agentii economici. Cum in anexã este cuprinsã o listã cu firmele locale si cantitãtile de gunoi aferente fiecãrei societãti, liberalii au sustinut cã nu are rost sã se aprobe o hotãrare prin care sã se stabileascã cat gunoi trebuie sã producã o firmã. ‘Dacã un agent economic vrea sã isi scadã cantitatea de gunoi, ce face? Nu avem niciun motiv sã adoptãm acest caiet de sarcini, deoarece ii demotivãm pe agentii economici sã producã cat mai putine deseuri, cum de altfel e firesc. Nu putem impune noi ce cantitãti de gunoi sã fie realizate, nu trebuie sã impunem noi nimic’ a spus Sorin Radu. Dorin Bãlãnescu, reperezentantul Goscom Vaslui, a spus cã respectivele cantitãti de gunoi au doar rolul de dimensionare a transportului operatorului de salubritate. ‘Cantitatea efectivã de deseuri face parte din contractul incheiat intre firmã si Goscom. În aceastã anexã sunt doar cantitãti orientative, pentru dimensionarea transportului si a capacitãtii Goscomî, a explicat Dorin Bãlãnescu. În prezent, activitatea de salubrizare a municipiului Vaslui se desfãsoarã conform caietelor de sarcini, regulamentului si strategiei pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare, aprobate prin HCL nr. 25/2016. Actualizarea caietelor de sarcini este necesarã datoritã urmãtoarelor documente si prevederi legale apãrute intre timp: protocol de predarepreluare a segmentelor de drumuri nationale DN 2F si DN 15 D, adoptarea OUG nr. 48/2017, precum si HCL Vaslui nr. 108/26.10.2017.