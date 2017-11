Disciplinã pe piata cerealelor

marți, noiembrie 14, 2017, 3:00

Comercializarea cerealelor se va face dupã noi reguli. Guvernul a aprobat un act normativ, prin care introduce un contract tip pe filiera vânzãrilor de cereale pe piata internã si externã. Durata minimã a contractului este de sase luni, perioadã care se aplicã si pentru oferta scrisã de a contracta. Pentru productia de cereale din acest an, companiile multinationalele au decis pretul de comercializare al cerealelor.

În ultima sedintã, Guvernul a aprobat o ordonantã de urgentã, in scopul intãririi disciplinei si cresterii responsabilitãtii partenerilor in sectorul comercializãrii cerealelor. Astfel, vanzarea cerealelor de cãtre fermieri pe piatã internã sau la export se va face in baza unor contracte de vanzare, stabilite in mod unitar din punctul de vedere al clauzelor si conditiilor pentru toti producãtorii agricoli. Modelul de contract cadru va fi aprobat de Ministerul Agriculturii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ, iar in termen de 45 de zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial, orice vanzare de cereale la import sau export trebui sã se facã in baza unui contract scris intre pãrti sau primii-cumpãrãtori trebuie sã facã o ofertã scrisã de a contracta. Durata minimã a contractului este de sase luni, perioadã care se aplicã si pentru oferta scrisã de a contracta. Potrivit actului normativ, producãtorii agricoli pot refuza duratã minimã de sase luni a contractului, cu conditia ca refuzul sã fie exprimat in scris in termen de 15 zile de la primirea ofertei. În aceastã situatie, pãrtile sunt libere sã negocieze toate efementele contractului. În ceea ce priveste pretul de comercializare al cerealelor din productia acestui an, marile companii multinationale prezente in Romania hotãrãsc pretul de comercializare. Reteta investitorilor externi pentru a controla piata de cereale autohtonã este extrem de simplã. Multinationalele acordã fermierilor pesticide, ingrãsãminte chimice, seminte certificate, iar plata se face in cereale sau in bani, imediat dupã recoltare. Astfel, majoritatea fermierilor, care nu dispune de lichiditãti, se vede obligatã sã achizitioneze inputuri in acest mod, iar dupã recoltare, este fortatã sã isi vandã recolta direct de pe camp, pentru a-si acoperi cheltuielile de productie. ìFermierii vand direct de pe camp si nu mai depoziteazã graul, in speranta cã vor prinde un pret mai bun. La noi, multinationalele hotãrãsc pretul la cereale, in conditiile in care micii fermieri nu au nicio putere financiarãî, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui.