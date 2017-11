Directorul CUP Bârlad: «Nu stiu unde o sã duc gunoiul! Unde o sã mi se spunã, poate!»

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Situatie fãrã iesire, ieri, în Bârlad, ca de altfel în tot judetul, dupã ce operatorii care se ocupã de salubritate au primit interdictie de a mai depozita deseuri la groapa din Brãila. În lipsa unor solutii sau mãcar a unor informatii „de sus”, responsabilii au ridicat toatã ziua din umeri, lansând fel si fel de variante de a iesi din impas: depozite temporare de deseuri sau chiar umplerea la refuz a masinilor colectoare si parcarea lor „pânã la noi ordine”.

Încet dar sigur, punctele de colectare a deseurilor de pe toatã suprafata Barladului s-au umplut panã la refuz panã la sfarsitul zilei, fãrã ca cineva sã vinã sã le goleascã. Desi situatia incã nu devenise ingrijorãtoare, dupã orele amiezii, l-am contactat pe directorul Companiei de Utilitãti Publice (CUP) Barlad, inginerul Adrian Bobeicã, pentru a ne spune cum va proceda in zilele urmãtoare, avand in vedere cã, de ieri, deseurile localnicilor nu mai pot fi primite la groapa de la Brãila. Rãspunsul oferit de acesta demonstreazã cat de tensionatã este situatia. ‘Nu cred cã ar trebui sã mã intrebati pe mine unde vom duce gunoiul de acum inainte. Avem primar, presedinte de Consiliu Judetean…! Chiar nu stiu unde o sã duc gunoiul! Unde o sã mi se spunã, poate! În plus, eu astãzi (miercuri, 1 noiembrie, n.r.) eu nu sunt in localitate si chiar nu stiu dacã s-a colectat sau nu panã la aceastã orã (ora 14.00, a zilei de ieri, n.r.)’, a explicat, extrem de incordat, Adrian Bobeicã. La randul sãu, primarul Barladului, Dumitru Boros a fãcut apel la rãbdare, cel putin pe parcursul zilei de ieri, cand a sperat, la fel ca seful CUP Barlad, sã primeascã rãspunsuri de la nivel central, acolo unde si Barladul are trimisã o delegatie, de douã zile, care are pe agendã, printre altele, si problema depozitãrii deseurilor orasului. ‘În acest moment nu avem incã un rãspuns si nu putem spune cum se va rezolva problema. Din cate am inteles, cei din conducerea judetului sunt plecati la Ministerul Mediului si, de indatã ce vom primi vreun rãspuns, il vom comunica public. Ideea este sã treacã ziua de astãzi, pentru a avea timpul necesar obtinerii de informatii’, ne-a spus primarul Dumitru Boros. Însã, toate neplãcerile cauzate de lipsa unei alternative la depozitarea deseurilor in alt judet nu ar exista dacã de-acum vestita groapã de gunoi de la Rosiesti, care nu a fost deschisã din cauza birocratiei si a modului defectuos in care s-a organizat licitatia, ar fi fost pusã la treabã. Mai trebuie spus cã orice oras de talia Barladului produce cantitãti uriase de deseuri, respectiv intre 1.500 si 1.700 de tone lunar, cantitate despre care s-a estimat cã poate fi preluatã fãrã nicio problemã de groapa ecologicã de la Rosiesti. Cu o conditie insã, ca aceasta sã fie deschisã!