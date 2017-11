Din 2018, sãracii vor dârdâi si mai tare

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Uniunea Europeanã este pe cale sã dea lovitura de gratie familiilor care au bransate apartamentele la sistemul centralizat de încãlzire. Începând din luna aprilie 2018, România trebuie sã elimine subventia alocatã producerii de energie termicã. Pe un astfel de scenariu, sute de familii cu resurse financiare limitate vor avea de achitat facturi mult mai mari decât cele cu care erau obisnuite si pe care oricum le plãteu cu greutate. Spre exemplu, în municipiul Vaslui, gigacaloria pentru populatie va creste la 472 de lei.

Vasluienii care mai au incã bransate apartamentele la sistemul centralizat de incãlzire au parte de vesti extrem de proaste. Conform negocierilor cu Uniunea Europeanã, din luna aprilie 2018, in Romania trebuie sã se renunte la acordarea subventiei pentru energia termicã. Într-o astfel de situatie, majoritatea familiilor care se mai incãlzesc cu agent termic nu vor avea de unde sã isi achite facturile la incãlzire. De altfel, este bine cunoscut faptul cã sutele de familii din municipiul Vaslui care mai primesc cãldurã de la SC Termprod sunt persoane sãrace, care nu au posibilitãti financiare pentru a-si achizitiona o centralã de apartament.

Gigacalorie la populatie va fi de 472 lei

Dacã subventia acordatã de Consiliul Local (CL) Vaslui pentru productia de energie termicã va fi eliminatã, din 2018, pretul unei gigacalorii la populatie va fi de 472 lei. Iarna trecutã, pretul unei gigacalorii pentru populatie a fost de 180 lei. CL Vaslui a subventionat de la bugetul local diferenta panã la pretul de productiei al unei gigacalorii, care este de 472 lei. ìPe datele financiare din acest moment, pretul gigacaloriei din aceastã iarnã va fi la fel ca in anii trecuti. Pretul de productie al unei gigacalorii este de 472 de lei, iar diferenta este subventionatã de la bugetul CL Vaslui. Practic, subventia de la bugetul local este de 292 de lei, iar consumatorii vor achita 180 lei/gigacalorieî, preciza Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui. Guvernul a adoptat un mecanism financiar mai rapid, prin care se stabileste cã sumele alocate din bugetele locale in scopul acoperirii diferentei de pret pentru producerea energiei termice in sistem centralizat ajung la furnizorul de combustibil. În lipsa acestei finantãri, serviciul public de alimentare a populatiei cu energie termicã nu poate fi asigurat. Practic, sumele virate in contul escrow creat special cu aceastã destinatie vor merge direct cãtre furnizorii si producãtorii de energie termicã in sistem centralizat. Iarna trecutã, SC Termprod a utilizat nouã puncte termice pentru furnizarea agentului termic. Pentru a elimina din sistem pierderile de agent termic, societatea de termoficare a inchis anumite scãri, unde mai erau unul sau doi consumatori. SC Termpord mai are 638 de abonati, in Cartierul 13 Decembrie, Zona Gãrii, Avantului, Filaturii, blocurile ANL din zona Industrialã, blocul de garsoniere de langã CET. Programul de furnizare a cãldurii a inceput la data de 1 noiembrie. ìÎn functie de temperaturi, vom furniza cãldurã in regim non stop. Nu am avut probleme in iarna trecutã, iar temperatura medie din apartamente a fost de 2022 de grade. Apã caldã se dã doar in zonele in care sunt blocuri ANL, pentru cã doar de acolo avem solicitãri. În restul orasului oamenii nu au vrut apã caldãî, a spus Toma Tudoricã, directorul SC Termprod Vaslui.