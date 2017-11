Dezinteresul pentru scoalã arde la buzunar!

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Problema absenteismului scolar rãmane una foarte gravã la nivelul judetului Vaslui, cifrele prezentate de Inspectoratul Scolar Judetean fiind mai mult decat elocvente in acest sens. Astfel, in anul scolar 20162017, elevii vasluieni au acumulat in total 986.344 absente, lucru datorat nu neapãrat indiferentei pãrintilor, ci si insuficientei preocupãri din partea dirigintilor, profesorilor sau directorilor scolilor fatã de problemele cu care se confruntã elevii. Mai grav este faptul cã multe dintre aceste abs ente se inregistreazã in ciclul primar, 57.819 absente, si cel gimnazial, nu mai putin de 318.514 absente. Scolile campioane la numãrul de elevi dezinteresati de invãtãturã sunt cele din Bãcesti, Voinesti, Gherghesti, si cei din clasele primare ale Liceului Tehnologic ‘Ghenutã Coman’ din Murgeni. Totusi, cele mai multe absente sunt contabilitate in randul elevilor de liceu, anul trecut fiind inregistrate nu mai putin de 610.371 absente, douã treimi din total. Cele mai multe absente sunt contabilizate la licee care au multi elevi navetisti provenind din mediul rural, respectiv Liceul ‘Stefan Procopiu’ si Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ din Vaslui si Colegiul Tehnic ‘Al. I. Cuza’ din Barlad. În afara carentelor in educatia elevilor si a situatiilor de corigentã sau repetentie, absenteismul scolar are si repercusiuni financiare pentru familiile defavorizate. Este vorba de familiile ale cãror venituri nete lunare pe membru de familie sunt de panã la 530 de lei si nu detin bunuri generatoare de alte venituri si a cãror copii beneficiazã de alocatie de sustinere a familiei Astfel, dacã scolarii totalizeazã intre 1 si 9 absente pe semestru, alocatia se diminueazã cu 20% timp de trei luni, pentru 1019 absente, diminuarea este la jumãtate, in timp ce, peste 20 de absente nemotivate inregistrate de elev, acordarea alocatiei de sprijin a familiei este suspendatã pe o perioadã de 6 luni! Chiar sãraci, multi elevi nu au inteles sã nu lipseascã de la scoalã, dar nici pãrintii nu au fost indeajuns de interesati, astfel cã aproape un sfert din cei 20.385 copii din familiile beneficiare de alocatie au inregistrat absente. Acest lucru a condus, anul trecut scolar, la suspendarea acestui ajutor social pentru 413 familii insumand 1.121 de elevi cu absente, la care se adaugã reducerea cuantumului indemnizatiei, pentru alte 611 familii, insumand 1.586 de scolari. Dacã acestia ar fi fost la scoalã, familiile lor ar fi primit in total aproape 600 mii lei, bani mai mult decat bine veniti pentru ei! Mai trebuie mentionat cã Vasluiul se numãrã printre primele 5 judete din punct de vedere a numãrului de beneficiari ai indemnizatiei de sustinere a familiei, fiind in top si in ceea ce priveste numãrul de familii a cãror astfel de ajutor social a fost suspendat sau diminuat pentru absente!