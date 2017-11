Deja vu cu fiole cu anestezic dentar, in PTF Albita

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Pe 31 octombrie, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru a intra in tarã, ieseanul Ion J., in varstã de 45 ani, conducand un autocar marca IVECO inmatriculat in Romania, ce efectua o cursã regulatã pe relatia Chisinãu – Timisoara. În baza profilului de risc s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, in urma cãruia au fost desoperite, ascunse sub o banchetã si intr-o cutie din carton, 550 de fiole, de 1,7 ml fiecare, cu anestezic dentar (300 fiole Ultracain cu adrenalinã si 250 fiole de Ubistesin Forte), in scopul sustragerii acestora de la controlul de frontierã si fãrã a fi declarate. De mentionat cã acesta este al doilea incident de acest fel in numai cateva zile. Conform prevederilor legale a fost luatã mãsura retinerii bunurilor, in valoare de 1.960 lei, in vederea confiscãrii, si sanctionarea contraventionalã a persoanei cu amendã in valoare de 3.000 lei.