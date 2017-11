Cum se schimbã salariile dupã mutarea CAS de la angajator la angajat. Calculul Finantelor

vineri, noiembrie 10, 2017, 3:00

Trecerea contributiilor de asigurãri sociale (CAS) de la angajator la angajat ar trebui sã aibã un impact de doar cîtiva lei în ambele pãrti, cu conditia cresterii corespunzãtoare a salariului brut, aratã calculele prezentate de ministrul Finantelor, Ionut Misa.

În prezent (2017), din totalul salariului brut, contributiile angajatorului reprezintã 22,75%, iar ale salariatului – 16,5%, cu un impozit pe salariu de 16%. Din 2018, potrivit Ordonantei adoptate de Guvern, contributiile angajatorului vor scãdea la 2,25%, iar CAS plãtite de salariat vor urca la 35%, cu un impozit pe salariu de 10%. Per ansamblu, totalul contributiilor (angajator plus salariat) urmeazã sã scadã de la 39,25% la 37,25%, aratã calculele Finantelor. ßConcret, la un salariu brut de 3.200 de lei in 2017 salariul net este de 2.244 de lei, impozitul este de 428 de lei (16%), contributiile salariatului sunt de 528 de lei (16,5%) si contributiile angajatorului sunt de 728 de lei (22,75%). Din 2018, la un salariu brut de 3.840 de lei, salariul net va fi de 2.246 de lei, impozitul va fi de 250 de lei (10%), contributiile salariatului vor fi de 1.344 de lei (35%) si contributiile angajatorului – de 86 de lei (2,25%)’, a explicat ministrul Ionut Misa intr-o conferintã de presã. Rezultã cã salariatul va avea un castig de 2 lei si angajatorul tot un castig de 2 lei, dar cu conditia ca salariul brut sã creascã de la 3.200 la 3.840 de lei. Oficialul a insistat asupra faptului cã aceastã mutare a CAS de la angajator la angajat trebuie vãzutã in complementaritate cu scãderea impozitului pe venituri de la 16% la 10%. ‘Aceastã reducere va avantaja 4,8 milioane de salariati’, a precizat Ionut Misa. În plus, el a arãtat cã scãderea impozitului pe venit se va aplica si persoanelor fizice autorizate care au activitãti independente, dar si veniturilor din dobanzi, chirii, activitãti agricole, premii si investitii – cu exceptia dividendelor. ßRezultã o crestere cu 7,1% a veniturilor obtinute din aceste activitãti’, a mentionat ministrul. Aceeasi reducere se va aplica si pensiilor, lucru de care vor beneficia 250.000 de pensionari, in conditiile in care pensiile sub 2.000 de lei sunt deja scutite de impozit incepand cu 1 februarie 2017. Pentru celelalte pensii, impozitul de 10% se va aplica doar asupra sumei care depãseste pragul de 2.000 de lei, a mai arãtat ministrul. Asadar, mutarea CAS de la angajator la salariat ar putea fi o mãsurã cel putin neutrã pentru ambele pãrti, dar cu conditia ca salariul brut sã creascã – fie si numai scriptic, in calculele contabililor – proportional cu reducerea poverii fiscale pe care o vor resimti angajatorii. Acest ßamãnunt’ i-a determinat pe liderii mediului de afaceri sã conteste mãsura propusã de Guvern si sã cearã o perioadã de intarziere cu 3-6 luni pentru analiza si implementarea ei.