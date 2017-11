Cum e unchiul, si nepotul!

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

Dupã ce a rãmas orfan de ambii pãrinti, Marius Ionut Novac a fost dat în grija familiei lãrgite, acolo unde a avut prilejul sã deprindã obiceiurile rele de la unchiul sãu, Adrian Novac, un recidivist cu mai multe condamnãri pentru furt si tâlhãrie. Dupã o primã condamnare, la doar 15 ani, Marius Ionut a ajuns din nou în arest preventiv, dupã ce, la sfârsitul lui octombrie, împreunã cu unchiul proaspãt eliberat din închisoare, au tâlhãrit un bârlãdean. Culmea, tânãrul infractor a sãvârsit fapta pe când era cãutat de politisti pentru a fi condus într-un centru educativ în vederea executãrii primei condamnãri.

Un tanãr de doar 17 ani, din Grivita, Marius Ionut Novac, aflat in prezent in arestul politiei pentru sãvarsirea unei talhãrii, impreunã cu unchiul si mentorul sãu, Adrian Novac, este deja infractor cu acte in regulã. Marius sia inceput activitatea infractionalã dupã ce, rãmas orfan de ambii pãrinti, a ajuns in ingrijirea familiei lãrgite, avand astfel contact cu unchiul sãu, un recidivist care l-a invãtat la rele. La doar 15 ani, in 2015, Marius a talhãrit doi barlãdeni, drept pentru judecãtorii au dispus aplicarea asupra sa a mãsurii educative a asistãrii zilnice pe o perioadã de 6 luni, timp in care tanãrul ar fi trebuit sã urmeze un curs de pregãtire scolarã sau formare profesionalã. În loc sã se cuminteascã, Marius Ionut Novac a continuat sã se tinã de prostii. Astfel el a fost implicat, deocamdatã doar in calitate de martor, intr-un dosar de contrabandã de tigãri instrumentat de procurorii DIICOT si in care principal actor este Ionel Gavrilã, care actiona in zona pietei Sfantul Ilie din Barlad. Din acest motiv, dar si pentru cã nu a respectat conditiile asistãrii zilnice impuse de judecãtori, politistii Serviciului de Probatiune au cerut inlocuirea acestei pedepse neprivative de libertate cu o alta mai asprã. Pe 10 octombrie, Judecãtoria Barlad a admis aceastã cerere si a dispus ca impotriva lui Marius Ionut Novac mãsura internãrii intr-un centru educativ pe o perioada de un an. Decizia nu a apucat sã fie pusã in aplicare, pentru cã tanãrul talhar a comis-o din nou, ajungand astfel in arestul IPJ Vaslui. Unchiul Adrian, la 30 de ani, este la randu-i recidivist, prima condamnare pentru furt si talhãrie avand-o tot pe cand era minor, in 2006. De atunci, a mai executat o altã pedeapsã, de 4 ani si jumãtate de inchisoare pentru fapte asemãnãtoare, pentru ca, la doar douã luni dupã eliberarea sa, la inceputul acestui an, sã fie iar arestat preventiv, tot pentru talhãrie. Abia eliberat sub control judiciar, unchiul si-a luat nepotul la treabã, astfel cã, la sfarsitul lui octombrie au talhãrit un barlãdean chiar in scara blocului unde acesta locuia, deposedandu-l prin violentã de borseta in care avea o tabletã si trei telefoane mobile. Identificati si retinuti douã sãptãmani mai tarziu, unchiul si nepotul au fost trimisi in arest preventiv prin decizia Judecãtoriei Barlad. Ca doi recidivisti ce se respectã, cei doi au contestat aceastã decizie, fãrã succes insã. Luand in considerare activitatea infractionalã anterioarã si gravitatea faptelor comise cu violentã de care sunt acuzati, Tribunalul Vaslui a respins, ca nefondatã, contestatia formulatã de cei doi. Rãmane de vãzut dacã traiul dupã gratii va mai avea vreun efect asupra celor doi tineri recidivisti care, cel putin panã acum, nu au dat nici un semn de indreptare.