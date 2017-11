Controale la toate constructiile hidrotehnice din judet

miercuri, noiembrie 15, 2017, 3:00

Specialistii ABA Prut – Bârlad verificã, în cursul acestei sãptãmâni, starea tehnicã si functionalã a constructiilor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundatiilor de pe cursurile de apã din judetele Vaslui si Galati.

De luni panã vineri inclusiv, in judetele Vaslui si Galati au loc actiuni de actiuni de verificare a stãrii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor, indiferent de detinãtor. Tematica din acest an este verificarea stãrii tehnice si functionale a digurilor longitudinale, de compartimentare si de remuu. Se urmãreste asigurarea continuitãtii liniei de apãrare, a modului de intretinere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces si a zonelor de dig-mal etc. ‘O atentie sporitã se va acorda si verificãrii stãrii tehnice si functionale a barajelor si digurilor de contur, a acumulãrilor permanente mici (categoria C si D) a cãror deteriorare pot pune in pericol localitãti, precum si a acumulãrilor nepermanente care au rol de atenuare a viiturilor’, a declarat Andreea Poenaru, purtãtorul de cuvant al ABA Prut – Barlad. La nivelul Comitetelor locale si ale Sistemelor de Gospodãrire a Apelor se va verifica existenta stocurilor de apãrare impotriva inundatiilor si, totodatã, verificarea modului in care au fost reactualizate planurile locale de apãrare, precum si stadiul abordãrii noilor planuri, avand in vedere aprobarea lor pentru perioada 2018-2021. La nivelul primãriilor se va verifica stadiul integrãrii hãrtilor de hazard si risc la inundatii in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului de interes local. Verificãrile sunt anuale si se realizeazã de cãtre reprezentantii Ministerului Apelor si Pãdurilor, Administratiei Nationale ßApele Romane’, Administratiei Bazinale de Apã si Sistemelor de Gospodãrire a Apelor, Inspectoratelor pentru Situatii de Urgentã Judetene – Centrele Operationale si a Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgentã, Agentiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare – filialele judetene, Regiei Nationale a Pãdurilor, Gãrzii Forestiere, Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgentã-Grupurile de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situatiilor de Urgentã Generate de Inundatii.