Controale în pietele agroalimentare

vineri, noiembrie 24, 2017, 3:00

În perioada 14 – 21 noiembrie, salariatii cu atributii de inspectie din cadrul Directiei pentru Agriculturã Judetene (DAJ) Vaslui au intreprins actiuni de verificare in toate pietele agroalimentare din judet. Controalele s-au desfãsurat in baza unei tematici de inspectii transmisã de cãtre Ministerul Agriculturii. Au fost efectuate 30 actiuni de control privind modul de respectare a legislatiei specifice din domeniul comercializãrii legumelor si fructelor de cãtre producãtorii agricoli si agentii economici care desfãsoarã activitãti de comert in cadrul pietelor agroalimentare din municipiile Vaslui, Barlad si Husi. Totalul loturilor de fructe si legume controlate a fost de 19.979,50 kg, din care fructe – 9.925 kg si legume – 10.054,50 kg, la 18 producãtori agricoli si 12 agenti economici (persoane juridice). Au fost constatate abateri atat de la prevederile legislatiei specifice pietei produselor din sectorul agricol, cat si de la legislatia specificã sectorului legume-fructe, respectiv deficiente de etichetare la 4.477 kg fructe si legume, dupã cum urmeazã: lipsã etichete pe unitãtile de ambalaj produs, marcare eronatã a originii produselor, etichete de vanzare incorecte (cu denumirea altor produse agricole) etc. ‘Au fost aplicate in total sapte sanctiuni contraventionale, dintre care douã amenzi, in valoare de 200 lei, si cinci avertismente. S-au dispus mãsuri de reasigurare a conformitãtii loturilor de legume – si fructe prin etichetare corectã si completã, cu termen imediat, precum si de respectare a legislatiei care reglementeazã piata produselor din sectorul agricol’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.