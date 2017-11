Contrabandã cu ceasuri de lux, la frontiera de est

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Pe 21 noiembrie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Emilian M., in varstã de 32 de ani, conducand un microbuz marca Volkswagen, cursã regulatã Chisinãu – Bucuresti. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autovehiculului si persoanelor, ocazie cu care echipa comunã de control a descoperit, ascunse si nedeclarate, in buzunarele imbrãcãmintei lui Emilian M., cinci ceasuri de manã inscriptionate cu numele unor firme de lux. Emilian M. a declarat cã a fost rugat de un conational, ale cãrui date de identitate nu le cunoaste, sã transporte respectivele ceasuri in municipiul Bucuresti, pentru acest serviciu primind suma de 400 lei moldovenesti. Conform prevederilor legale, autoritatea vamalã a retinut bunurile, in valoare totalã de 214.225 lei, iar in data de 23 noiembrie ceasurile au fost predate politistilor de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi pentru continuarea si definitivarea cercetãrilor. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã.