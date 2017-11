Contopirea pedepselor, o modalitate de a scãpa de închisoare!

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Vasile Savin, un taximetrist vasluian condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru proxenetism, ar putea scãpa de o parte din perioada pe care ar trebui sã o petreacã dupã gratii, dupã ce Tribunalul Vaslui i-a admis cererea de contopire a acestei pedepse cu altele, primite în strãinãtate. Practic, desi bãrbatul mai avea trei condamnãri, din care una primitã în Spania si una în Germania, în total 4 ani si 7 luni de închisoare, prin contopire, pedeapsa totalã acordatã i-a fost majoratã cu doar 4 luni de închisoare. În schimb, din acesta se va scãdea perioadele petrecute prin închisorile strãine, circa doi ani!

În 2014, Curtea de Apel Iasi dãdea sentinta definitivã intr-un dosar de trafic de persoane, in care au fost implicati mai multi bãrbati, unii din Vaslui, care organizaserã o adevãratã retea de prostitutie care opera in Satu Mare, Spania si Germania, si, care, prin bãtaie, obligau tinere romance sã se prostitueze. Capul retelei, Aron Paraschiv Aroneasa, fiul unui preot vasluian, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, in timp ce mana lui dreaptã, taximetristul Vasile Savin, cel care procura ‘carnea vie’ ademenind tinere sãrace sub promisiunea unui loc de muncã in strãinãtate, a primit o pedeapsã de 6 ani de inchisoare. Savin apucase sã fugã din tarã, fiind depistat si arestat in septembrie 2015, in Anglia, unde a rãmas in inchisoare panã in martie anul trecut, cand a fost extrãdat in Romania. Nu era prima datã cand, fugind in strãinãtate, Savin incerca sã scape de inchisorile romanesti. Dupã o condamnare, primitã in 2007, de doi ani de inchisoare pentru furt, el a fugit in Spania, fiind prins in 2008 si extrãdat in Romania. Savin era deja un obisnuit al instantelor de judecatã si al inchisorilor, in afara condamnãrii primite din partea judecãtorilor vasluieni pentru furt avand si o alta, pentru trafic de persoane, tot de doi ani, decisã de un tribunal spaniol, in 2006! Mai mult, fugit din tarã in timp ce se astepta judecarea apelului in dosarul de proxenetism, individul a primit o a patra condamnare, pentru furt, de aceastã datã in Germania, fiind pedepsit la 7 luni de inchisoare! Indivizii au fost arestati in 2010, dupã ce una dintre tinerele romance obligate sã se prostitueze in Burgos, Spania, a povestit unui client neamt cum era silitã sã facã acest lucru, clientul induiosat, rãscumpãrand-o, pentru a o scãpa, de la proxeneti. Ea a povestit cum, impreunã cu colegele sale, ajunse acolo cu promisiunea unui loc de muncã, erau sechestrate, bãtute si, in cazul in care nu executau ordinele preoxenetilor, ‘tatuate’ cu tigara aprinsã sau cu cutitul. Ulterior, stabilimentul in care tanãra era tinutã a fost perchezitionatã de politisti, fetele, internate intr-un centru pentru persoane traficate din Barcelona, iar traficantii romani de carne vie, retinuti. Fata fusese convinsã in anul 2006, pe cand avea doar 17 ani, de prietenul unei vecine, sã meargã la muncã, ca baby-sitter, in Spania. Ajunsã in Burgos, ea a fost dusã intr-un club, i-au fost confiscate actele si, prin bãtãi, obligatã sã intretinã relatii sexuale cu diversi clienti. Conform procurorilor, proxenetii ar fi obtinut de pe urma fetelor obligate sã se prostitueze peste 400.000 de euro. Readus in tarã si trimis direct in penitenciar pentru executarea pedepsei de 6 ani primitã pentru proxenetism, Vasile Savin a incercat sã obtinã rejudecarea procesului, in speranta cã va obtine o sentintã mai usoarã. Cererea sa fiind respinsã, el a folosit apoi o altã cale preferatã de condamnati, cea a contestatiei la executare, cerand contopirea tuturor pedepselor, inclusiv a celor din strãinãtate, chiar dacã unele dintre ele erau primit in urmã cu mai bine de zece ani. Culmea, Tribunalul Vaslui i-a admis cererea si, printr-o sentintã datã marti, 7 noiembrie, a stabilit noua pedeapsã totalã ce va fi executatã de taximetristul proxenet si hot. Culmea, prin contopirea pedepsei principale, cea de 6 ani de inchisoare primitã pentru proxenetism, cu celelalte trei pedepse, care totalizeazã 4 ani si 7 luni de inchisoare, pedeapsa totalã acordatã i-a fost majoratã cu doar… 4 luni de inchisoare. Mai mult, instanta a decis ca din perioada ce-i mai rãmane de executat sã fie scãzut timpul petrecut anterior prin inchisorile strãine, in total peste doi ani, dar si perioada cat a stat dupã gratii in Anglia, in asteptarea extrãdãrii, alte 6 luni de zile. Împreunã cu perioada deja executatã din pedeapsã, din 22 martie 2016 panã acum, se poate spune cã Vasile Savin a executat deja mai bine de jumãtate din condamnare, si, in curand, ar putea cere sã fie eliberat conditionat inainte de termen. Cu o conditie: dat fiind cã hotãrarea Tribunalului Vaslui nu este definitivã, ea sã nu fie apelatã de procurori si revocatã de judecãtorii Curtii de Apel Iasi.