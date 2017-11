Comuna Dãnesti a scãpat, pentru cinci ani, de un tâlhar periculos

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Pentru niste alimente în valoare de 35 de lei, Marian Cãrãusu va petrece urmãtorii cinci ani în închisoare. La doar 22 de ani, individul mai avea o condamnare, de 2 ani de închisoare cu suspendare, dupã ce, împreunã cu fratele sãu minor, a furat sub amenintare un mânz, chipurile în contul unei datorii mai vechi. Chiar înainte de a-si afla pedepsa, la sfârsitul lunii octombrie 2016, tânãrul a lovit un consãtean si i-a furat sacosa în care acesta avea alimente în valoare de… 35 lei!

La doar 22 de ani, Marian Cãrãusu, din Dãnesti, ii teroriza pe consãteni, furand tot ce apuca si, nu de putine ori, amenintand pe oricine incerca sã-l tragã la rãspundere. Totul a culminat in luna august a anului 2015, cand, fiind insotit de fratele sãu, Ionut, cu 6 ani mai tanãr, s-a intalnit pe o ulitã a satului cu cãruta condusã de fiul unui consãtean despre care stia cã ar fi avand o datorie cãtre tatãl sãu. Nici una nici douã, a sãrit la bãtaie la adolescentul in varstã de 16 ani, dupã care a luat de cãpãstru manzul ce insotea cãruta si a plecat, nu inainte de a-i mai administra incã un pumn in fatã victimei sale. Drept urmare, Marian si Ionut Cãrãusu au fost trimisi in judecatã pentru sãvarsirea infractinii de talhãrie, fratele mai mare fiind chiar arestat preventiv panã la finalizarea procesului, in luna octombrie 2015. Atunci, instanta a dat dovadã de clementã, condamnandu-l pe minorul Ionut Cãrãusu la doar 6 luni de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepesei, iar pe ‘tartorul’ Marian, la 2 ani, tot cu suspendare, si 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii. În ciuda acestui fapt, Marian Cãrãusu nu s-a potolit, si a continuat sã se comporte in acelasi fel. Cateva zile dupã ce a aflat sentinta, individul era intr-un magazin alimentar din satul Bereasa, comuna Dãnesti, cand a observat un consãtean, in varstã de 47 de ani, care a fãcut diverse cumpãrãturi, in sumã de… 35 lei. La iesirea din magazin, victima a fost urmãritã de talhar, care l-a lovit si l-a deposedat de sacosa cu mãrfurile cumpãrate. Tanãrul talhar a fost imediat prins de politisti, care, sub aspectul sãvarsirii infractiunii de talhãrie calificatã, au cerut arestarea sa preventivã, cerere aprobatã de judecãtori, mãsura preventivã fiind prelungitã succesiv, panã in prezent. În luna mai a acestui an, tanãrul talhar a primit o nouã condamnare, de patru ani de inchisoare, de aceastã datã cu executare. Mai mult, judecãtorii vasluieni au dispus anularea suspendãrii pedepsei primite la prima condamnare, perioada respectivã, de 2 ani, urmand ca Cãrãusu sã execute o pedeapsã totalã de 6 ani de inchisoare. Dacã prima datã nu a contestat sentinta Judecãtoriei Vaslui, acum, dupã ce a fãcut ‘scoala puscãriei’ mai bine de un an, acum, imediat dupã aflarea sentintei, Marian Cãrãusu a fãcut apel la instanta superioarã. Zilele trecute, judecãtorii Curtii de Apel Iasi au dat sentinta definitivã in acest dosar si, dupã ce au admis apelul formulat de inculpat, au redus cu un an cuantumul pedepsei. În consecintã, pentru cã nu s-a poftit la bunuri nemuncite, tanãrul talhar din Dãnesti va sta in inchisoare nu mai putin de cinci ani. Mai mult, chiar dacã dauna a fost de doar 35 de lei, individul va trebui sã-i plãteascã victimei sale 1.160 lei, drept despãgubiri morale si materiale, la care se adaugã plata cãtre stat a alti 1.800 lei, cheltuieli de judecatã!