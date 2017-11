CNSRL Frãtia Vaslui a demarat strângerea de semnãturi pentru greva generalã

miercuri, noiembrie 8, 2017, 3:00

Comitetul Judetean al CNSRL Frãtia Vaslui a decis, ieri, in sedintã extraordinarã, sã demareze procedura de strangere de semnãturi pentru declansarea grevei generale. La sedintã au participat liderii sindicatelor locale din asistenta socialã, sãnãtate, invãtãmant, apã si canal, confectii, constructii de masini. Gheorghe Croitoru, liderul Sindicatului CNSLR Frãtia Vaslui, a spus cã au fost inmanate tuturor sindicatelor tabelele de semnãturi, iar panã in data de 17 noiembrie se va sti care este pozitia sindicalistilor. ‘Am hotãrat ca liderii sã se intoarcã la membri de sindicat sã se consulte cu acestia, pentru cã panã la urma urmei acestia fac greva generalã. În functie de actul lor de vointã, se vor strange sau nu semnãturi. Panã la declansarea grevei generale, trebuie urmati niste pasi. Acum am inceput cu strangerea semnãturilor’, a spus Gheroghe Croitoru. La nivel national, s-a demarat strangerea de semnãturi pentru declansarea grevei generale in mai multe domenii: lemn si mobilã, textile si pielãrie, agriculturã, sãnãtate, invãtãmant, administratie publicã, asistentã socialã, comunicatii, chimie, petrochimie si energie, petrol si gaze.