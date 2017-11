Clãdirile si terenurile neîngrijite vor fi supraimpozitate

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

Clãdirile neîngrijite si terenurile intravilane necultivate vor fi supraimpozitate. Conform Codului Fiscal aprobat în anul 2015, supraim pozitarea poate fi operatã pânã la un prag maxim de 500% si se aplicã dupã doi ani de zile de la aprobarea documentului.

Si la Vaslui supraimpozitatea ar putea aduce bani frumosi la bugetul local. Eugen Bot, director economic al Primãriei Vaslui, a spus cã procedura de aplicare a supraim pozitãrii a fost aprobatã, iar o comisie deja a identificat cazurile, somatiile fiind transmise. La aceastã datã, in evidenta Primãriei municipiului Vaslui sunt inregistrate 40.865 roluri pentru persoanele fizice si 2.081 roluri pentru persoanele juridice. Pentru anul 2017 s-a mentinut cuantumul taxelor si impozitelor la nivelul anului precedent. Conform noului Cod Fiscal, autoritãtile publice locale au competenta de a stabili impozitul intre douã limite: minim 6.000 lei si maxin 15.700 lei. Pe langã stabilirea impozitului intre cele douã niveluri, Consiului Local mai are posibilitatea sã adauge o majorare de 50%. La nivelul municipiului Vaslui, s-a stabilit ca impozitul pentru un hectar de teren sã fie de 7.573 lei. La fel s-a procedat si in cazul impozitului pe clãdiri pentru persoanele fizice. Prin Codul Fiscal se stabileste cã la calculul impozitului se utilizeazã un tarif special care a crescut de la 935 lei la 1.000 de lei, iar indicele pentru suprafata construitã a crescut de la 1,2 la 1,4%/metrul pãtrat.