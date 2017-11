CJ Vaslui semneazã o nouã Întelegere de Cooperare cu raionul Criuleni

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

Conducerea Consiliului Judetean Vaslui semneazã, astãzi, la ora 11.00, in Sala ‘Stefan cel Mare’ a Palatului Administrativ, o nouã Întelegere de Cooperare cu raionul Criuleni, Republica Moldova. Avand in vedere caracterul special al relatiilor dintre Romania si Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbã, istorie, culturã si traditii, cooperarea judetului Vaslui cu raioane din Republica Moldova are un istoric inceput in anul 2000 si continuat constant panã in prezent, care a vizat armonizarea preocupãrilor si extinderea colaborãrii in domenii ca administratie publicã localã, economie, colaborare transfrontalierã si protectia mediului inconjurãtor, invãtãmant, culturã, sãnãtate, turism, sport, si politica de tineret. Rezultatele cooperãrii transfrontaliere constau in peste 50 de proiecte comune, care au generat dezvoltare economicã si socialã in zonã. Evenimentul de astãzi marcheazã consolidarea si diversificarea relatiilor traditionale de prietenie si dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperãrii bilaterale in domeniul administratiei publice locale intre Judetul Vaslui si Raionul Criuleni.