Circa 3.000 de sindicalisti vasluieni se pregãtesc de grevã generalã

CNSLR Frãtia Vaslui se pregãteste de grevã generalã. Mâine, se va întruni structura de conducere a sindicatului de la nivel judetean si se va demara strângerea de semnãturi. Tabelele cu semnãturile de sustinere a grevei generale trebuie sã ajungã la Bucuresti pânã pe 17 noiembrie. Raportat la domeniile de activitate, din mediul privat si de la stat, se estimeazã cã la protest vor participa în jur de 3.000 de sindicalisti.

Nemultumirile care au determinat sindicalistii sã demareze procedura de declansare a grevei generale sunt bine cunoscute. În primul rand, este vorba despre scãderea tuturor salariilor, in principal in mediul privat, si pierderea de locuri de muncã generatã de modificãrile codului fiscal, prin care se transferã plata contributiilor sociale de la angajator la angajat. Un alt motiv vizeazã imposibilitatea negocierilor sectoriale si intersectoriale ce genereazã lipsa unei proiectii reale ale angajatilor, precum si intarzierea nejustificatã a acordãrii drepturilor salariale pentru angajatii unor unitãti publice de asistentã socialã si medico-socialã. La nivel national, s-a demarat strangerea de semnãturi pentru declansarea grevei generale in mai multe domenii: lemn si mobilã, textile si pielãrie, agriculturã, sãnãtate, invãtãmant, administratie publicã, asistentã socialã, comunicatii, chimie, petrochimie si energie, petrol si gaze.

Semnaturi pentru greva

Gheorghe Croitoru, liderul CNSLR Frãtia Vaslui, spune cã, din toate domeniile de activitate, doar douã ramuri nu sunt reprezentative la nivel local. ‘Existã foarte multã iritare la nivelul liderilor nationali. Se transferã contributiile sociale de la angajator la angajat fãrã prezentarea unor argumente. Ministri stau mai mult in studiourile de televiziune. Nu existã o expunere de motive la aceastã decizie si este o neincredere in zona privatã si la bugetari. Chiar dacã s-au luat unele mãsuri in vederea mentinerii salariul net la acelasi nivel, in randul sindicalistilor este o mare ingrijorare’, a spus Gheorghe Croitoru. Sindicalistii mai sunt nemultumiti de faptul cã ministri nu vor sã discute cu liderii confederatiilor sindicale si se adreseazã direct liderilor de sindicat din teritoriu. ‘S-a primit un draft al proiectului de modificare a Legii dialogului social la Prefectura Vaslui si mi se cere sã dau un rãspuns in douã zile. Cei de la nivel national nu au primit acest draft al legii. Noi avem in sindicat circa 7.000 de sindicalisti din sectorul privat si bugetar. Marti, 7 noiembrie am convocat Comitetul Judetean al CNSLR Frãtia. Acolo se vor prezenta deciziile luate la Bucuresti si vom vedea cu ce alte probleme vin colegii. Dacã se va ajunge la declansarea grevei generale, in jur de 3.000 de sindicalisti din judet vor participa la acest protest. Panã pe 17 noiembrie, trebuie sã transmitem la Bucuresti tabelele cu semnãturiî, a mai spus Gheorghe Croitoru. La sfarsitul lunii septembrie, sindicalistii din cadrul CNSLR Frãtia Vaslui au avut discutii cu autoritãtile judetului in cadru Sedintei de Dialog Social. Sindicalistii si-au prezentat nemultumirile legate de nou alege a salarizãrii si lipsa de colaborare a sindicatele cu autoritãtilor pe marginea modificãrilor la legea dialogului. Un semnal de alarmã a fost tras si de Mihai Bilan, reprezentant al Sindicatului din Finantele Publice Vaslui. Conform noii legi, salariatii ANAF ocupã functii de stat si, in prezent, este in curs procesul de reangajare al salariatilor. ‘La finalul procesului de reangajare, vom sti exact ce pozitia adoptãm. Dupã unele calcule ale noastre, existã riscul sã avem salariile diminuate’, a explicat Mihai Bilan.