Centura încã neconstruitã a Bârladului va rentabiliza Centrul de Afaceri „Tutova”!

miercuri, noiembrie 29, 2017, 3:00

Executivul bârlãdean intentioneazã sã dea în administrarea Directiei Pietelor o suprafatã de circa 46 de hectare de teren, în imediata vecinãtate a Centrului de Afaceri, astfel încât acesta sã aibã acces facil la traseul viitoarei sosele ocolitoare a orasului si sã transforme centrul ãntr-o investitie rentabilã.

Initiativa, care ii apartine primarului Dumitru Boros, va fi adusã in atentia consilierilor locali in sedinta ordinarã de astãzi. Edilul-sef a declarat, incã de ieri, in cadrul unei conferinte de presã, cã proiectul care va fi supus votului membrilor CL este probabil cel mai important punct de pe ordinea de zi. ‘Este vorba despre o suprafatã de teren destul de consistentã pe care o detine orasul, in partea de nord si est a Centrului de Afaceri ‘Tutova’, pe care intentionãm sã o dãm in administrarea Directiei Pietelor. Motivul este cat se poate de simplu: crearea unui acces usor la traseul viitoarei sosele ocolitoare a orasului. Acum stim pe unde va trece cu sigurantã aceastã sosea, asa cã putem face acest pas, in primul rand pentru a transforma centrul intr-o investitie rentabilã si cautatã de oricine doreste sã isi dezvolte afacerile in zonã. Prin urmare, este un proiect foarte important pentru oras si sper sã nu fie probleme la votul consilierilor locali’, a declarat primarul Boros. Si, fiindcã tot veni vorba despre atat de dorita sosea ocolitoare, primarul Barladului a mai anuntat cã, in ce priveste primãria localã, deja a fost finalizatã documentatia cerutã de ministerul de resort, astfel cã aceasta se aflã deja la Guvern. ‘Ni s-a mai cerut suplimentar, acum ceva timp, sã reactualizãm lista cu toti proprietarii de terenuri care vor fi traversate de soseaua ocolitoare, lucru pe care l-am fãcut cat s-a putut de repede, motiv pentru care in aceste zile noua documentatie a ajuns deja la Guvern. Reactualizarea trebuia fãcutã intrucat urmeazã sã fie emisã o hotãrare de Guvern referitoare exproprierile care vor avea loc. Totodatã, si unitãtile administrativ-teritoriale Grivita si Zorleni, care, de asemenea, au terenuri care vor fi traversate de sosea, au fãcut acelasi lucru’, a mai spus primarul Boros. Mai trebuie spus cã Barladul sa ‘miscat’ mai repede comparatic cu UAT-urile Grivita si Zorleni, intrucat mare parte din terenurile traversate de viitoarea sosea sunt in proprietatea orasului, lista cu proprietarii individuali din localitate care urmeazã a fi expropriati fiind destul de scurtã. Nu le fel au stat lucrurile la cele douã comune, unde sunt zeci de oameni ale cãror terenuri vor fi ‘tãiate’ de soseaua ocolitoare.