Cartonul l-a dat de gol!

Miercuri, 22 noiembrie, politistii din cadrul Postului de Politie Berezeni au oprit pentru control un autoturism condus de cãtre un bãrbat de 30 de ani, din localitatea Satu Nou, comuna Berezeni. Cu ocazia controlului s-a constatat faptul cã plãcutele cu numãrul de inmatriculare ale autoturismul in cauzã erau confectionate din carton. În urma verificãrilor efectuate, politistii au stabilit cã atat certificatul de inmatriculare cat si plãcutele cu numãrul de inmatriculare au fost retinute la data de 15 noiembrie, fiind eliberatã dovadã fãrã drept de circulatie pentru autoturismul in cauzã. Politistii au intocmit dosar penal, bãrbatul fiind cercetat sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cãrei plãcute cu numãrul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase.