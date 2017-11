Caravana Jandarmeriei, astãzi, în Bârlad si Vaslui

marți, noiembrie 14, 2017, 3:00

Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane organi zeazã o campanie de promo vare a ofertei educa tionale si de recrutare a candidatilor pen tru cele douã scoli postliceale din subordinea Jandarmeriei Romane (Scoala Militarã de Subofiteri Jandarmi ‘Gr. Al. Ghica’ Drãgãsani si Scoala Militarã de Subofiteri Jandarmi ‘Petru Rares’ Fãlticeni)sesiunea ianuarie 2018. Astfel, astãzi, 14 noiembrie, caravana Jandar meriei Romane, inscriptionatã cu mesajul de promovare a campaniei’Atentie! Vom folosi forta… cuvintelor!’, va fi prezentã in judetul Vaslui dupã cum urmeazã: la ora 14.00, in Piata 9 Mai din municipiul Barlad, iar la ora 15.30, in Piata Civicã din municipiul Vaslui. Si Inspecto ratul de Jandarmi Judetean Vaslui recruteazã candidati pentru a participa la concursul de admitere in institutiile de invãtãmant ale Ministerului Afacerilor Internesesiunea Ianuarie 2018. Locurile buge tate prevãzute pentru scolile postliceale ale MAI in sesiunea de admitere ianuarie 2018, repartizate pe unitãti de invãtãmant/specialitãti/beneficiari si minoritãti, sunt prevãzute astfel: Scoala Militarã de Subofiteri Jandarmi ‘Grigore Alexandru Ghica’ Drãgãsani350 locuri, din care 3 locuri pentru romi si 2 locuri pentru minoritãti; Scoala Militarã de Subofiteri Jandarmi ‘Petru Rares’ Fãlticeni350 locurim din care 3 locuri pentru romi si 2 locuri pentru minoritãti. Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comunefemei si bãrbati. ‘Dacã ai intre 18 si 27 de ani, diploma de bacalaureat si dorinta de a face parte dintr-o echipã unitã, vino alãturi de noi!’, sustin reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui. 15 orase, 2.000 de km parcursi in 8 zile si 700 de sanse pentru un loc de muncã decent, predictibil si cu perspectivã, asa aratã cifrele campanieie nationale de recrutare pentru cele douã scoli de subofiteri ale Jandarmeriei Romane. Un stagiu de pregãtire dureazã un an, perioadã in care elevii vor beneficia de cazare si masã in cadrul institutiilor de invãtãmant postliceale ale Jandarmeriei Romane, precum si de celelalte facilitãti ale acestora (baze sportive, sãli internet etc.). La finalul perioadei de studiu, in urma promovãrii examenelor de absolvire, viitorii subofiteri vor fi repartizati sã isi desfãsoare activitatea in unitãtile Jandarmeriei.