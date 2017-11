Caravana Filmului pentru Nevãzãtori poposeste, astãzi, la Bârlad

marți, noiembrie 21, 2017, 3:00

Caravana Filmului Accesibilizat pentru Nevãzãtori face, astãzi, cea de-a XVII-a oprire, la Barlad. La ora 11.00, la Cityplex Victoria, va fi proiectat filmul ßBacalaureat’ (2016), regia Cristian Mungiu. Caravana FAN la tine acasã aduce nevãzãtorilor 7 filme artistice dintre cele mai bune productii romanesti. Proiectul este organizat de Fundatia Cartea Cãlãtoare, in parteneriat cu Asociatia Nevãzãtorilor din Romania, si este finantat de Administratia Fondului Cultural National si de Centrul National al Cinematografiei. În cadrul caravanei, vor fi proiectate filme artistice special accesibilizate pentru persoanele cu deficiente de vedere. La intrarea in sala de proiectie, spectatorii nevãzãtori vor primi un set de cãsti in care vor auzi explicatii suplimentare, inserate intre replicile actorilor din film. În cazul proiectiilor care au loc in cinematografe, nevãzãtorii vor putea urmãri filmul in aceleasi conditii cu ceilalti spectatori vãzãtori. Explicatiile primite in cãsti vor descrie schimbãrile de scenã, mimica actorilor, felul in care sunt imbrãcati si gesturile mai importante, astfel incat spectatorul nevãzãtor sã inteleagã cat mai bine actiunea si sã se integreze in atmosfera filmului. Poate este surprinzãtor sã se vorbeascã despre filme artistice pentru nevãzãtori, dar printre ei sunt oameni care au vãzut in trecut si s-au bucurat de a saptea artã. Partenerii evenimentului sunt Hi Film Productions, Mandragora, Iadasarecasa, ActorieDeFilm, DaKINO Production. Intrarea este liberã!