Caravana FEAA 2017- 2018 ajunge si la Bârlad

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitãtii ßAlexandru Ioan Cuza’ din Iasi continuã sã contibuie la dezvoltarea personalã si profesionalã a tinerilor din liceele din Romania. Caravana FEAA 2017-2018 este un eveniment adresat tinerilor economisti, ce le oferã suportul necesar in alegerea unei facultãti cu prestigiu la nivel national si, totodatã, sprijinul integrãrii acestora in mediul universitar. Cu o prezentã anualã in peste 10 orase si 43 de licee din regiunea Moldovei, Caravana FEAA isi propune anul acesta sã ajungã in Suceava, Botosani, Bacãu, Piatra Neamt, Roman, Pascani, Barlad, Fãlticeni, dar si in Iasi. Acestea sunt printre putinele orase in care proiectul de prezentare al programelor de studiu isi va face aparitia. Tineri voluntari plini de entuziasm si pasionati de domeniul economic, insotiti de profesori universitari, vor sustine prezentãri in fata elevilor din licee, prezentãri ce vor avea drept scop dezvoltarea acestora prin optarea asupra unei oferte educationale de viitor si alegerea unei specializãri care se poate plia pe asteptãrile si pasiunile lor. În cadrul facultãtii existã si oportunitãti de dezvoltare profesionalã prin programe de voluntariat si posibilitãti de angajare diverse, chiar din anii de studentie. Proiectul Caravana FEAA isi propune sã ofere elevilor, pãrintilor si profesorilor o perspectivã realistã asupra mediului academic economic. Pentru mai multe detalii despre traseul Caravanei, se poate urmãri activitatea pe pagina oficialã de Facebook: FEAA.Iasi.