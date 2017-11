Campania agricolã de toamnã se apropie de final

luni, noiembrie 6, 2017, 3:00

Campania agricolã de recoltare se apropie cu pasi repezi de final. Fermierii vasluieni au recoltat deja 80.340 hectare semãnate cu porumb (83%) din suprafata totalã insãmantatã. Si la cultura de floarea-soarelui au fost finalizate de recoltat 55.607 hectare. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, spune cã s-au obtinut productii satisfãcãtoare, insã lipsa precipitatiilor din aceastã varã a dus la reducerea recoltei cu circa 20 – 30%. În ceea ce priveste programul de insãmantãri din aceastã toamnã, potrivit datelor centralizate de DAJ Vaslui de la fermierii din teritoriu, vor fi insãmantate 82.000 de hectare. Panã la aceastã datã, programul propus a fost realizat in proportie de 73%. Astfel, la grau s-au semãnat 40.000 hectare (73% din program), iar la rapitã, 19.473 hectare (100%). Si in acestã toamnã, din cauza lipsei acute de precipitatii, culturile au rãsãrit foarte prost, iar fermierii au anuntat cã vor intoarce 1.100 de hectare insãmantate cu rapitã. Tot din cauza secetei persistente, programul de arãturi este mult rãmas in urmã, fatã de programul propus fiind fãcute arãturi pe numai 92.440 hectare, ceea ce inseamnã 50% din suprafata totalã. ìLucrãrile se realizeazã cu consumuri foarte mari de carburant, avand in vedere cã se fac mai multe treceri pentru pregãtirea solului. De asemenea, masinile agricole care sunt utilizate in campanie au o uzurã foarte mare. Multi fermieri au renuntat la efecturarea lucrãrilor de bazã si, in loc de arãturã, se trece de mai multe ori cu masinile agricole pentru distrugerea resturilor vegetale si mobilizarea superficialã a solului pentru semãnatî, a spus Gigel Crudu.