Braconajul cinegetic, în crestere fatã de anul trecut

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

Braconajul cinegetic nu reprezintã un fenomen ãn judetul Vaslui, cazurile semnalate fiind sporadice, de cele mai multe ori sãvârsite de cãtre o singurã persoanã, prin folosirea laturilor sau a armelor de foc detinute în mod legal, fãrã autorizatie de vânãtoare ori cu încãlcarea mentiunilor înscrise în autorizatiile de vânãtoare. Ca urmare a cercetãrilor efectuate de politisti au fost indisponibilizate sau ridicate în vederea confiscãrii bunuri în valoare de aproximativ 14.000 de lei.

De la inceputul anului 2017, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au desfãsurat mai multe activitãti in scopul prevenirii si combaterii braconajului cinegetic. Astfel, au fost executate 35 de actiuni pe linia combaterii braconajului cinegetic, unele in cooperare cu reprezentanti din cadrul AJVPS, Directia Silvicã sau asociatiile de vanãtoare private de pe raza judetului. Cu ocazia exe – cutãrii acestor actiuni au fost desco – perite 16 infractiuni de braconaj cinegetic, fatã de 11 in aceeasi perioadã a anului trecut. Totodatã, au fost aplicate 38 de sanctiuni contraventionale in confor mitate cu prevederile Legii 407/2006. Ca urmare a cercetãrilor efectuate in dosarele penale intocmite au fost indisponibilizate sau ridicate in vederea confiscãrii bunuri in valoare de aproximativ 14.000 de lei (un autoturism, 9 arme de vanãtoare, 32 de cartuse de vanãtoare, 12 capcane neautorizate de tipul laturilor). În urma analizei cazurilor de braconaj descoperite, s-a constatat cã modalitãtile principale de sãvarsire a acestui tip de infractiune sunt folosirea capcanelor neautorizate de tipul laturilor si braconajul comis prin utilizarea armelor de foc detinute in mod legal de cãtre suspecti, nefiind identificat niciun caz de braconaj cinegetic comis cu o armã de foc detinutã in mod ilegal. Politistii afirmã cã, pe raza judetului Vaslui, braconajul cinegetic nu reprezintã un fenomen. Cazurile de sãvarsire a acestei infractiuni sunt sporadice, de cele mai multe ori sãvarsite de cãtre o singurã persoanã, prin folosirea laturilor sau a armelor de foc detinute in mod legal, fãrã autorizatie de vanãtoare ori cu incãlcarea mentiunilor inscrise in autorizatiile de vanãtoare. În scopul prevenirii si combaterii infractiunilor de braconaj cinegetic, politistii vor continua sã desfãsoare campanii de informare, in special in mediul rural si organizarea unor actiuni si controale punctuale, pe raza fondurilor cinegetice, cu sprijinul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vaslui si in cooperarea cu personalul Ocoalelor Silvice, paznicii fondurilor cinegetice din cadrul Asociatiei Judetene a Vanãtorilor si Pescarilor Sportivi si Asociatiilor de Vanãtoare Private. Conform Legii 407/2006 a vanãtorii si fondului cinegetic, braconajul cinegetic reprezintã tentativa sau actiunea desfãsuratã in scopul dobandirii sau capturãrii vanatului, finalizatã cu rezultat sau nu, cu incalcarea legii mai sus mentionate. La nivelul Inspecto – ratului de Politie Judetean Vaslui, problematica pe linie de braconaj cinegetic este in principal responsabilitatea Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, insã atributii de constatare a incãlcãrilor prevederilor legale la regimul vanãtorii si fondului cinegetic au toti politistii din cadrul IPJ Vaslui. De asemenea, conform preve – derilor Legii 407/2006, atributii pe acest segment de activitate au si angajatii Asociatiilor de Vanãtoare si Pescuit Sportiv, precum si personalul Ocoalelor Silvice din cadrul Directiei Silvice.