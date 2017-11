Bichinet salutã «revolutia fiscalã»

marți, noiembrie 14, 2017, 3:00

Noile mãsuri, de trecerea a contributiilor fiscale din sarcina angajatorului în cea a angajatilor, sunt foarte bune, în opinia deputatului PMP Corneliu Bichinet, cel putin din punctul de vedere al sigurantei viitoarei pensii ori al asigurãrilor de sãnãtate pentru cei ce muncesc. „Am observat cã foarte multi dintre cei ce merg sã-si depunã dosarul în vederea iesirii la pensie au suprize neplãcute, pentru cã angajatorii nu le-au plãtit, uneori ani buni, contributiile la stat! Cum vine treaba? Cei care ani buni au lucrat, de exemplu pe santiere, uneori si 15 ore pe zi, în conditii grele, sã se pomeneascã fie cã nu au încã dreptul la pensie, fie cã vor avea o pensie socialã de 600 de lei, pentru cã cei pe care i-au slugãrit nu au fost corecti!”, a declarat Bichinet. În schimb, cu alte mãsuri ale guvernului, modificãrile la legile Justitiei, deputatul PMP este mult mai critic, considerând cã fostul sãu coleg, ministrul Tudorel Toader, a lungit prea mult adoptarea lor. O altã problemã ridicatã de deputatul PMP este cea a scumpirilor din ultima perioadã, inclusiv cea a lemnelor de foc, care va afecta aproape trei sferturi din populatia judetului Vaslui.

Dupã un an de interimat, timp in care s-a reusit, in orase si municipii, dar si in 41 de comune vasluiene, constituirea de organizatii locale, interimat incheiat pe 22 octombrie, odatã cu finalizarea alegerilor pentru conducerea filalei judetene a PMP, deputatul Corneliu Bichinet isi asumã tot mai serios rolul de principal exponent al opozitiei. ‘PMP nu isi umflã fizicul, suntem constienti de faptul cã, la acest moment, suntem un partid de 5 – 6%, in judetul Vaslui mai mult, insã avem multã experientã politicã si, mai ales, cunoastem problemele cetãtenilor, alãturi de care, conform titulaturii si a statutului partidului, suntem alãturi. De aceea, ne vom lua foarte in serios rolul de principalã voce a opozitiei si a problemelor oamenilor de rand si vom taxa orice gresealã a PSD, la fel cum, atunci cand e vorba de mãsuri in favoarea cetãteanului, vom aprecia activitatea guvernantilor’, a declarat deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Filialei Judetene Vaslui a PMP. Parlamentarul si-a exemplificat declaratia, lãudand unele prevederi ale noului Cod Fiscal, recent implementate de guvern, si criticand lentoarea cu care se fac promisele modificãri ale legilor Justitiei. ‘Nu mã sperii de mãsurile radicale pe care Guvernul le-a luat in ultima sãptãmanã, asa zisa Revolutie Fiscalã, cea denumitã de presedintele Iohannis ‘topãialã fiscalã’ un termen pe care-l consider complet nelalocul lui si care nu reflectã deloc realitatea. Am observat prea multi oameni care au mers sã-si depunã dosarul in vederea iesirii la pensie si care au avut neplãcuta surprizã sã constate cã le lipsesc ani de muncã, efectuati, doar pentru cã angajatorul nu s-a achitat de obligatii si nu a virat la stat contributiile sociale pe care era obligat sã le plãteascã. Cum vine treaba? Cei care ani buni au lucrat de exemplu pe santiere, uneori si 15 ore pe zi, in conditii grele, sã se pomeneascã cã fie nu au incã dreptul la pensie, fie cã vor beneficia de o pensie socialã de 600 de lei, pentru cã cei pe care i-au slugãrit nu au fost corecti! Pe cei care se aflã aproape de pensie ii indemn sã verifice cum stau din punct de vedere al contributiilor plãtite de-a lungul timpului, pentru ca nu cumva sã aibã surprize neplãcute, si sã actioneze in consecintã! Consider cã aceaste mãsuri fiscale luate acum de Guvern sunt foarte bune, obligand patronii sã vireze contributiile, dacã nu vor sã intre la puscãrie. Astfel, oamenii vor fi mai linistiti cand e vorba de iesirea la pensia mult asteptatã si meritatã, sau dacã au probleme medicale, nemairiscand sã fie obligati sã plãteascã spitalizarea, in conditiile in care, ca angajati, credeau cã sunt asigurati’, a declarat deputatul PMP Corneliu Bichinet. În schimb, parlamentarul PMP nu s-a sfiit sã-si critice fostul coleg de studii universitare, ministrul Tudorel Toader, pentru activitatea sa in sfera guvernamentalã. ‘Pe plan national, observ o mare vanzolealã, mai ales din partea ONG-urilor, vis-a-vis de legile justitiei. Am fost coleg cu Tudorel Toader, l-am apreciat atunci, a excelat ca profesor universitar ori in activitatea sa la Curtea Constitutionalã. În schimb, ca ministru al Justitiei, m-a dezamãgit, pentru cã a lungit-o nepermis de mult cu modificãrile la legile Justitiei, modificãri absolut necesare pentru societatea romaneascã. Poate l-au speriat protestele de stradã, insã ar trebui sã priveascã aceste actiuni, cu exceptia celor dirijate de statul paralel, ca o defulare a ideilor populatiei, idei care, cateodatã, meritã sã le iei in seamã. În nici un caz, astfel de proteste nu trebuie sã incetineascã procesul de modernizare a legilor care ne guverneazã societatea ori sã-l sperie pe initiator, in conditile in care, poate mai mult decat vocile din stradã, multi oameni de bine considerã aceste schimbãri legislative ca binevenite’, a mai spus Corneliu Bichinet. Nici situatia actualã economicã nu a scãpat criticilor liderului PMP vasluian. ‘Pe plan economic, desi toate statisticile par sã arate cã Romania are o crestere nemaivãzutã nicãieri in Univers, in acelasi timp, in buzunarul romanilor bate vantul a pagubã! În continuare, in Romania se trãieste greu, chiar dacã nu asa de greu ca acum 6 – 8 ani, cand somajul era in floare si nimeni nu-si imagina cã in tara noastrã va fi crizã de fortã de muncã! Vine iarna, care, ca de obicei, ia prin surprindere autoritãtile; nici panã acum nu s-au finalizat licitatiile de deszãpezire a drumurilor nationale. S-au scumpit toate, si in piatã, si la pompele de benzinã, iar o scumpire care afecteazã mult cetãtenii de rand este, la aceastã vreme, cea a lemnelor de foc. Trei sferturi din populatia judetului Vaslui se incãlzeste cu lemne de foc, lemne al cãror pret a depãsit 350 de lei/mc. În conditiile in care specialistii ne amenintã cu o iarnã foarte grea, mã tem cã cei care nu vor muri de foame, vor muri de frig. Acum ceva timp, am cerut public inghetarea exporturilor de lemn de foc pentru cel putin un an, pentru ca, astfel, sã scadã pretul lemnelor pentru populatie. Nu au fãcut nimic, desi cei de la minister stiu prea bine cat lemn romanesc pleacã din tarã, romanii fiind obligati ã cumpere ce mai rãmane la preturi tot mai mari. Zilele viitoare, am convocat, la Comisia de Mediu din care fac parte, reprezentantii ministerului de resort, inclusiv pe doamna ministru Gratiela Gavrilescu, pe care-i vom zgudui pentru cã nu au fãcut nimic sã evite aceastã situatie’, a mai spus deputatul PMP Corneliu Bichinet.