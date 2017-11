Bârladul scapã, ca prin minune, de problema gunoiului

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

Doar douã luni mai are la dispozitie Bârladul sã gãseascã o solutie la problema depozitãrii deseurilor menajere, care nu vor mai fi primite la Brãila decât pânã pe 31 decembrie anul curent. „Ce facem dupã acea datã?”, este întrebarea pe care a pus-o, ieri, public, directorul operatorului de salubritate local, în plenul Consiliului Local, reunit în sedintã extraordinarã. Anterior interventiei din CL Bârlad a directorului Adrian Bobeicã, acesta ne-a declarat în exclusivitate cã a luat o decizie extrem de îndrãzneatã si a fortat, cu actele în fatã, mâna celor de la Brãila.

Astfel, Adrian Bobeicã, directorul Companiei de Utilitãti Publice (CUP) Barlad, dupã ce a declarat pentru ziarul nostru cã nu are nici cea mai vagã idee despre ce se va intampla cu deseurile colectate de la populatie din momentul in care groapa de la Brãila va refuza sã le mai primeascã, a adus si la cunostinta alesilor locali situatia neplãcutã care amenintã orasul. ‘Dupã cum stiti, cei de la Brãila au o problemã cu Garda de Mediu. Dar este problema lor, atat timp cat noi avem un contract in derulare cu ei, perfect legal, care trebuie sã isi producã efectele panã la data de 31 decembrie 2017. Întrebarea este ce facem dupã aceastã datã? Eu v-am adus la cunostintã acest aspect, pentru cã este normal sã il cunoasteti’, s-a adresat Bobeicã plenului CL Barlad. De fapt, emotiile mari pentru directorul CUP Barlad au inceput incã din dimineata zilei de ieri, cand masinile de colectare s-au umplut panã la refuz si a fost nevoie ca deseurile colectate sã fie transportatate la groapa de gunoi din Brãila, unde toatã lumea se astepta sã nu fie primite. Prin urmare, anterior interventiei din CL Barlad a directorului Adrian Bobeicã, acesta ne-a declarat in exclusivitate cã a luat o decizie extrem de indrãzneatã si a fortat, cu actele in fatã, mana celor de la Brãila. ‘Da, am spus cã trimit masinile acolo si le-am trimis. Ei mi-au explicat cã au probleme cu Garda de Mediu, insã asta nu este si problema mea, care am un contract in derulare cu ei. Prin urmare, dimineatã masinile au plecat si le-am spus soferilor sã descarce in orice conditii, chiar cu riscul de a-i supãra pe cei de acolo. Din fericire, nu s-a intamplat asa, insã asta nu inseamnã cã mai putem fi mult timp tolerati. Trebuie gãsite solutii urgente, panã la finalul anului sau poate chiar mai repede! Si eu cred cã se vor gãsi, asa cum s-a intamplat si cu groapa de la Tecuci, unde neam confruntat cu situatii similare, dar care s-au rezolvat ulterior’, nea declarat Adrian Bobeicã. Fiindcã veni vorba despre Tecuci, reamintim cã acolo, la un moment dat, s-a pus aceeasi problemã a refuzului colectãrii de deseuri, in conditiile unui contract identic, aflat incã in derulare. Si atunci, ca si acum, tot Garda de Mediu intervenit in ecuatie, limitand drastic cantitatea de deseuri colectatã de groapã, petru ca apoi sã revinã asupra deciziei, cu conditia cresterii preturilor de depozitare a gunoiului. Evident, aceastã decizie s-a rãsfrant imediat asupra tarifelor percepute de la populatie, care au cunoscut cresteri deloc de neglijat.