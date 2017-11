Balaurul din Miclesti – Banca, pus la pãstrare dupã gratii

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Un individ extrem de violent, care îsi teroriza nu doar consãtenii din satul Miclesti, comuna Banca, ci si propria familie, si-a primit pedeapsa binemeritatã, 1 an si 11 luni de “meditatie” dupã gratii. În decursul anului 2016, Ionel Balaur a proferat amenintãri la adresa unor vecini, ulterior trecând la distrugeri, violare de domiciliu si chiar aplicarea de corectii fizice, pentru cã acestia îndrãzniserã sã intervinã pe când îsi bãtea sotia si copilul. Individul, cercetat initial în libertate, sub control judiciar, a ajuns apoi în arest la domiciliu si ulterior în arest preventiv, pentru cã a sfidat atât organele de anchetã, dar chiar si pe judecãtori, neprezentându-se la proces când era citat.

La doar 31 de ani, Ionel Balaur era cunoscut in satul Miclesti ca fiind extrem de violent, avand numeroase certuri cu vecinii, dar si cu sotia sau bãiatul in varstã de 6 ani, cãrora, aproape zilnic, le administra corectii fizice, uneori folosind chiar biciul. Sãtulã de bãtãile indurate atat din partea sotului, dar si a soacrei, sotia sa a divortat, obtinand si custodia copilului, dupã care s-a mutat, in comuna Suletea. Supãrat cã doi vecini depuseserã mãrturie in favoarea femeii in procesul de divort, Ionel Balaur a inceput sã le poarte sambetele’, proferand amenintãri la adresa acestora de fiecare datã cand ii intalnea. Ulterior, individul a trecut de la amenintãri la fapte, tãindu-i unuia dentre vecini cauciucurile unei remorci parcate in fata portii si pãtrunzand fãrã drept, trei luni mai tarziu, in curtea altui vecin, unde a inceput sã-l loveascã. Pentru cã nu s-a rãcorit indeajuns, a doua zi, Balaur l-a luat iar la bãtaie pe vecin, moment in care au intervenit politistii Sectiei de Politie Ruralã 7 Banca. Acestia i-au intocmit lui Ionel Balaur dosar penal, in care acesta era acuzat de sãvarsirea a patru infractiuni de amenintare, trei infractiuni de distrugere, o infractiune de violare de domiciliu si douã infractiuni de lovire impotriva vecinilor sãi, Toader Rotaru si Marcel Rosca. Acesta din urmã a renuntat insã ulterior la plangerile fãcute cu privire la lovirea sa de cãtre Balaurul din Miclesti. În luna martie a acestui an, Ionel Balaur a fost trimis in judecatã, fiind cercetat in libertate, sub control judiciar. Individul se credea mai presus de lege, si nu s-a prezentat, in mai multe randuri, nici la organele de cercetare penalã, nici la termenele de judecatã, chiar dacã era citat cu mandat de aducere. În aceste conditii, in luna mai, judecãtorii barlãdeni au dispus inlocuirea mãsurii controlului judiciar cu cea a arestului la domiciliu. Chiar si asa, inculpatul a continuat sã sfideze instanta de judecatã, drept pentru care, la sfarsitul lunii iunie, a ajuns in arest preventiv, acolo unde, de altfel, a asteptat sfarsitul procesului. Ionel Balaur a fost condamnat la o pedeapsã totalã de 1 an si 11 luni de inchisoare cu executare, judecãtorii stabilind, ca pedeapsã complementarã, interzicerea unor drepturi, printre care cel de a comunica cu victimele sale ori de a se apropia la mai putin de 10 metri de locuinta acestora, timp de un an dupã eliberare. Împotriva acestei sentinte, Ionel Balaur a fãcut contestatie, care, chiar dacã a fost admisã de Curtea de Apel Iasi, nu a adus nici o modificare la pedepsele atat cea principalã, cat si cea complementarã, decise de Judecãtoria Barlad. Mai trebuie spus cã, in timp ce era arestat preventiv, sa finalizat si procesul de divort intentat de sotia abuzatã, care a castigat in instantã custodia totalã a copilului. Pãrintii lui Balaur au refuzat insã sã incredinteze copilul mamei, drept pentru care aceasta a fost nevoitã sã solicite din partea judecãtorilor o Ordonantã Presedintialã de scoatere a copilului din mediul neprielnic de la bunici. Inspectorii de la DGASPC au gãsit copilul flãmand, murdar si prezentand urme de lovituri. Mai mult, bunica paternã era sub influenta alcoolului, fãcand un adevãrat circ in prezenta reprezentantilor DGASPC Vaslui, si refuzand initial sã dea copilul. A fost nevoie de interventia jandarmilor si a politistilor pentru ca minorul sã fie scos din mediul neprielnic. Înainte de a fi redat mamei, copilul a fost internat in Centrul de Primire in Regim de Urgentã pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat (CPRUCANE) din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad, unde a urmat un program de consiliere psihologicã.