Avertismente pentru angajatorii care lucreazã cu zilieri

joi, noiembrie 2, 2017, 3:00

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a desfãsurat o campanie privind respectarea legislatiei in domeniul activitãtilor desfãsurate de zilieri. Obiectivul campaniei a fost identificarea beneficiarilor din judetul Vaslui care folosesc zilieri si luarea mãsurilor care se impun pentru respectarea de cãtre acestia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind zilierii. În controalele desfãsurate, inspectorii de muncã au vizat atat domeniul relatiilor de muncã, cat si domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. Astfel in domeniul relatiilor de muncã, au fost verificati 21 de beneficiari de lucrãri cu 221 de zilieri (52 femei, 156 bãrbati, 13 tineri sub 18 ani), fiind aplicate douã avertismente. Totodatã, au fost dispuse 10 mãsuri de remediere a deficientelor constatate. Printre nereguli se numãrã neacordarea remuneratiei minime brute zilierilor in cuantumul prevãzut de lege si neinregistrarea in registrul de evidentã a zilierilor. În domeniul securitãtii in muncã, au fost verificati 20 de beneficiari cu un numãr total de 211 zilieri, din care numai 120 erau prezenti la locurile de muncã. La 14 dintre acestia au fost dispuse mãsuri de remediere a deficientelor constatate, cum ar fi neprezentarea dovezilor privind acordarea echipamentului de lucru si neefectuarea instructajului privind respectarea regulilor de securitate si sãnãtate in muncã. În anul 2016, in judetul Vaslui a fost inregistrat un numãr total de 121.006 zilieri. În prima parte a acestui an, au fost inregistrati la Inspectia Muncii 26.195 zilieri. Cei mai multi muncitori lucreazã in zootehnie, la cresterea animalelor, dar si la alte activitãti din domeniul agricol.