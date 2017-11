Asistatii social au cumpãrat 1.850 de polite pentru asigurarea locuintei

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Beneficiarii de venit minim garantat au aveau active la sfarsitul lunii septembrie, 1.850 polite pentru asigurarea obligatorie a locuintei. Potrivit datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, in luna septembrie, in judetul Vaslui erau active 15.672 polite, din care 10.829 in mediul urban si 4.843 in mediul rural. La inceputul acestui an, in judetul Vaslui erau inregistrate un total de 16.466 polite, din care 11.263 in mediul urban si 5.203 in mediul rural. Conform datelor obtinute in urma recensãmantului din luna octombrie 2011, numãrul gospodãriilor recenzate din judetul Vaslui se ridicã la 141.557 de gospodãrii, 166.279 locuinte, si un numãr de 123.175 clãdiri. Mãrimea medie a unei gospodãrii in judetul Vaslui este de 2,64 persoane/gospodãrie (264 persoane la 100 gopodãrii ale populatiei). Aceastã mãrime este mai micã in mediul urban (2,52 persoane pe o gospodãrie), comparativ cu mediul rural (2,71 persoane pe o gospodãrie). Potrivit legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor (Legea nr. 260/2008), proprietarii de locuinte sunt obligati sã incheie polite de asigurare obligatorie a locuintelor, suma maximã asiguratã fiind de 20.000 euro pentru locuintele tip A si de 10.000 euro pentru locuintele tip B. Prima anualã obligatorie este de 10 euro, in cazul locuintelor tip B, si de 20 euro in cazul locuintelor tip A. Asigurarea obligatorie acoperã trei riscuri naturale: cutremure, inundatii si alunecãri de teren.