Aproape o treime din angajatii APIA Vaslui, la protestul din Capitalã!

joi, noiembrie 23, 2017, 3:00

Aproape o treime din angajatii APIA Vaslui au participat la protestele organizate, ieri, în fata Ministerului Agriculturii. Chiar dacã ceilalti angajati au fost prezenti la muncã, operatiunea de autorizare la platã a avansurilor din subventiile cuvenite fermierilor a fost practic blocatã. Sãptãmâna trecutã, în douã rânduri, angajatii APIA Valsui au întrerupt lucrul pentru a protesta împotriva modificãrilor Codului fiscal, modificãri care le-ar scãdea salariile, începând de anul viitor, cu circa 25%.

Sãptãmana trecutã, activitatea APIA Vaslui a fost blocatã, douã zile, timp de cateva ore, de un protest al angajatilor institutiei, care au incetat spontan lucrul. Ieri, circa 30 din cei 110 angajati ai institutiei au fost plecati la Bucuresti, pentru a participa la un protest desfãsurat in fata Ministerului Agriculturii, la care au participat in jur de 600 de angajati APIA din intreaga tarã. Nemultu – mirea principalã a angajatilor se referã la posibilele scãderi salariale cauzate de trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatilor, fãrã vreo crestere a salariului brut avut anterior. Conform calculelor, ca urmare a aplicãrii modificãrilor Codului fiscal, recent adoptate de Guvern, personalul APIA ar putea pierde circa 25% din salariul net, respectiv sume cuprinse intre 700 lei si 2.500 lei, in functie de gradul profesional al angajatului. Conform liderilor sindicalistilor din APIA, aceste modificãri ar afecta doar angajatii APIA din teritoriu, nu si pe cei din structurile centrale ale institutiei. Chiar dacã conducerea APIA a anuntat cã existã un proiect de OUG privind reglementatea unor aspecte ce tin de salarizarea angajatilor APIA, Confederatia Nationalã Sindicalã Cartel ALFA a transmis vineri, 17 noiembrie, un comunicat in care considera ßinacceptabile practicile de intimidare la care sunt supusi salariatii APIA’, in urma protestelor demarate la centrele locale, si solicita conducerii sã intreprindã actiunile necesare pentru a garanta tuturor salariatilor institutiei din teritoriu pãstrarea salariilor nete, incepand cu 1 ianuarie 2018. Trebuie spus cã, desi restul angajatilor APIA Vaslui au fost, ieri, la program, activitatea lor s-a desfãsurat mult sub parametrii normali, fiind blocatã activitatea de autorizare la platã a cererilor de subventie in agriculturã. Protestele salariatilor APIA vin in conditiile in care tocmai a inceput autorizarea la platã a cererilor de subventie in zootehnie si continuã autorizarea la platã a avansurilor din subventii pentru cererile unice de platã in agriculturã. Spre exemplu, de la demararea autorizãrii la platã a cererilor de subventie in zootehnie, la nivelul intregii tãri, au fost date la platã cererile a doar 450 fermieri care au solicitat sprijin cuplat (SCZ) in sectorul zootehnic, in cadrul Campaniei 2017, respectiv doar circa 2% din total! În cazul in care actualele proteste nu vor avea nici un rezultat, angajatii APIA sunt decisi sã boicoteze, la nivel national, dema – rarea autorizãrilor pentru sumele integrale, autorizãri programate sã inceapã pe 1 decembrie.