ANOFM: Peste 1.800 locuri de muncã în strãinãtate, prin reteaua EURES

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin intermediul retelei Eures România, un numãr de 1.883 locuri de muncã, cele mai multe în Spania, Portugalia si Marea Britanie, a anuntat Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (ANOFM).

Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 814 locuri de muncã pentru muncitor necalificat – cules cãpsuni, 10 pentru sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizãri, iar in Portugalia 300 de locuri de muncã, toate pentru culegãtor de zmeurã. În Marea Britanie sunt disponibile 175 de locuri de muncã pentru operator procesare carne, mãcelar/ transator/ fasonator/ impachetator carne, muncitor in fabricã, ingrijitor persoane la domiciliu, asistent medical. Totodatã, in Malta sunt 159 de posturi vacante, dintre care 150 sofer autobuz, 3 inginer de sistem software, 3 instalator lifturi, 3 tehnician lifturi. De asemenea, in Germania sunt disponibile 129 de locuri de muncã. Se cautã programator PLC, sofer de camion pe distante scurte/ lungi, ospãtar, bucãtar, maistru santier constructii, inginer mecatronicã auto, consultant dezvoltator software Java/ Java EE, dezvoltator software Front – End sisteme integrate, inginer testare automatã echipamente, informatician, dezvoltator software Java, manager adjunct restaurant, chef de rang, chef de partie, sous chef, chef de cuisine, receptioner, specialist restaurant, consultant vanzãri, manager vanzãri, programator jocuri, coafor, manager n constructii, maistru constructii civile, maistru constructii retele de cabluri, maistru constructii de drumuri, maistru hidroizolatii clãdiri, operator excavator, zidar, instalator/ montator tevi, electrician constructii cabluri, electrician n constructii, sudor – mediu de gaz protector, operator pompe de beton, betonist, montator izolatii clãdiri, montator acoperisuri, operator masini, mecanic instalatii sanitare, termice/ de climatizare, operator utilaje pentru constructii, lucrãtor in constructii, muncitor n constructii din beton armat, specialist sisteme de canalizare. În Cehia sunt oferite 98 de locuri, in Italia – 40, Danemarca – 30, Irlanda – 30, Finlanda-28, Belgia – 15, Ungaria – 10, Norvegia – 2 si Slovenia – 1.