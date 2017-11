Angajatii DGASPC, în continuare fãrã salarii!

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

În ciuda asigurãrilor primite din partea conducerii judetului, fãcute în mod repetat în ultima perioadã, cã, în curând, guvernantii vor aloca fondurile necesare plãtii salariilor restante ale celor peste 2.600 de angajati ai DGASPC Vaslui, a mai trecut o sedintã de Guvern fãrã ca acest lucru sã se întâmple. Asistentii maternali au fãcut deja un prim protest în fata sediului CJ Vaslui, atrãgând atentia asupra faptului cã nu mai au cu ce hrãni copiii pe care îi au în îngrijire. Vineri, un alt protest spontan, de data aceasta la Bârlad, a strâns ãn jur de 100 de persoane. În afara drepturilor salariale restante, asistentii maternali asteaptã si plata concediilor de odihnã pe ultimii trei ani, iar 120 dintre functionarii DGASPC Vaslui, în frunte cu conducerea institutiei, plata unor drepturi salariale restante si a unor sporuri, drepturi cîstigate în instantã! Angajatii DGASPC au o singurã dorintã, sã primeascã înainte de Crãciun mãcar salariul aferent lunii septembrie!

DGASPC Vaslui, cel mai mare angajator din judet si institutia care are in grijã destinele a sute de copii si persoane aflate in dificultate, este in continuare intr-un colaps financiar fãrã precedent. Chiar si fãrã majorãrile salariale decise in luna iulie, institutia tot nu avea resurse financiare pentru asigurarea plãtii salariilor angajatilor pe intreg anul 2017. Un prim motiv ar fi alocãrile bugetare insuficiente de la inceputul acestui an, cu 6,6 milioane lei mai mici ca in 2016, in conditiile in care au crescut atat salariul minim cat si, prin diverse acte normative, salariile angajatilor. În plus, de la inceputul lui 2017, au mai fost angajati asistenti maternali care sã aibã grijã de alti circa 60 de copii ajunsi in grija institutiei. Încã din luna iulie, printrun memoriu adresat conducerii judetului, sefii DGASPC atrãgeau atentia asupra faptului cã, si fãrã majorãri salariale, nu sunt destule fonduri asigurãrii panã la sfarsitul anului a salariilor tuturor angajatilor. În fapt, bugetul alocat cheltuielilor de personal era aproape gol, la acel moment abia mai fiind bani de salarii doar pentru luna respectivã. Situatia s-a acutizat in septembrie, atunci cand salariile aferente lunii august au fost plãtite cu intarziere, pentru ca, apoi, bugetul institutiei sã se epuizeze. În consecintã, cei circa 2.600 de angajati ai DGASPC, din care peste jumãtate din personal, 1.480 angajati, o reprezintã asistentii maternali cu copii in ingrijire, nu si-au primit nici panã acum salariul aferent lunii septembrie, dupã aproape o lunã de la data la care trebuia achitat. În mai multe randuri, conducerea judetului afirma cã a ridicat problema in atentia guvernantilor, cã situatia este cunoscutã de acestia, cu atat mai mult cu cat Vasluiul nu este singurul judet in aceastã situatie. ‘Am fost la minister (Ministerul Muncii, n.r.) si am primit asigurãri cã la proxima sedintã de Guvern va fi datã o Hotãrare prin care se vor aloca, din Fondul de urgentã, sumele necesare plãtii salariilor. Nu numai a celor aferente lunii septembrie, ci pentru intreg anul! Problema este ca si rezolvatã!’, dãdea asigurãri conducerea CJ Vaslui, la inceputul lunii. De atunci, au trecut deja douã sedinte de Guvern, insã problema salariilor angajatilor DGASPC a rãmas tot in suspensie. Mai mult, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a incercat sã paseze problema consiliilor judetene, care, chipurile, nu ar fi alocat de la bugetul propriu sumele necesare acoperirii cheltuielilor de personal, afirmatie respinsã violent de conducerea judetului. ‘De la inceputul anului, CJ Vaslui a alocat sume reprezentand 28% din bugetul DGASPC, in conditiile in care, conform legii, partea noastrã era de doar 10%! Am fãcut mai mult decat trebuia, pentru cã aceastã institutie este principalul prestator de servicii sociale, iar soarta celor pe carei are in grijã nu ne este indiferentã’, declara presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Acum, din cate se pare, singura sperantã pentru ca personalul DGASPC sã- si primeascã lefurile constã intr-o eventualã rectificare a bugetului de stat, care ar putea avea loc la sfarsitul acestei luni. Mai trebuie spus cã angajatii DGSPC au castigat in instantã si plata unor drepturi restante, bani care, la fel, ar trebui sã vinã, la fel ca in cazul profesorilor sau medicilor, tot de la bugetul de stat. Un prim proces castigat se referã la plata concediilor de odihnã pe ultimii trei ani, cuvenite asistentilor maternali. Plata drepturilor castigate prin sentinte judecãtoresti fiind executorie, acest lucru ar putea sã adanceascã si mai mult colapsul in care se aflã DGASPC Vaslui, colaps adancit, se pare, chiar de conducerea institutiei. Asta dupã ce, de curand, 120 functionari ai DGASPC, in frunte cu conducerea unitãtii, au castigat definitiv, prin neapelare, procesul aflat pe rolul Tribunalului Vaslui privind plata unor diferente salariale, incepand din 2015 la zi, inclusiv a dobanzilor legale panã la data plãtii efective a acestor drepturi.