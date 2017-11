Ambulantele care abandoneazã misiunile de salvare – dovada maximã a umilintei

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu acuzã politica programatã de sãrãcire si izolare a judetului Vaslui, unde starea avansatã de degradare a infrastructurii de drumuri locale si comunale face imposibilã, în conditiile meteo specifice sezonului rece, interventia ambulantelor. Olteanu sustine cã umilinta si batjocura la care sunt supusi vasluienii din comunitãtile izolate, care sunt deseori transportati pe brate de localnici sau cu cãruta, pânã la locul în care rãmân blocate masinile de salvare, demonstreazã lipsa de responsabilitate si de preocupare a guvernantilor pentru zonele sãrace, de unde lipsesc marile investitii si pe care statul le vrea depopulate.

În cadrul unei declaratii in plenul Parlamentului, deputatul liberal a subliniat, ieri, cã vasluienii meritã, in schimbul contributiilor plãtite cãtre stat, acelasi respect si tratament cel putin egal cu acela de care se bucurã locuitorii din celelalte regiuni ale tãrii. Referindu-se la suma de zero lei alocatã judetului Vaslui, in acest an, pentru executia unor lucrãri de investitii de cãtre Ministerul Transporturilor, Daniel Olteanu le-a cerut prim-ministrului Mihai Tudose si ministrului Felix Stroe sã-si asume urgent investitii in infrastructura din Moldova si din judetul Vaslui, prin proiectul de buget pe 2018. ‘Am asistat, recent, la un nou episod din seria umilintelor si a batjocurii la care sunt supusi locuitorii judetului Vaslui, pentru care sãrãcia, izolarea si abandonarea de cãtre guvernanti sunt realitãti care le-au ajuns oamenilor panã la os. Scene in care o femeie, bolnavã de diabet si in stare de inconstientã, este transportatã cu o cãrutã la ambulantã, pe un drum care dureazã 30 de minute, in conditiile in care salvarea nu a mai putut inainta din cauza raurilor de noroi care i se deschideau in fatã, sunt de un cinism greu de suportat pentru anii in care trãim. Acest caz, petrecut in satul Tãcuta, nu este, din pãcate, unic. Un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulantã Vaslui a fost nevoit sã urce pe jos un deal, cu targa in spate, pentru a ajunge la un pacient. Unde era ambulanta? Rãmãsese impotmolitã pe un drum din localitatea Gãvanu, unul dintre multele sate din Vaslui unde oamenii stiu cã salvarea nu vine pe patru roti, ci de la paramedicii si localnicii cu suflet mare, care-si fac bratele punte panã la ambulantã. În Vaslui, aproape in fiecare zi, o ambulantã se impotmoleste, iar timpul alocat unei interventii de salvare este de douã, trei ori mai mare fatã de cat ar trebui sã fie in mod obisnuit, din cauza infrastructurii proaste. Numai norocul face, de multe ori, ca bolnavii sã ajungã in viatã la cel mai apropiat spital, sau ca starea de sãnãtate a acestora sã nu se inrãutãteascã din cauza conditiilor de transport’, a declarat Daniel Olteanu, care a atras atentia cã, in situatia in care numãrul vasluienilor care aleg sã plece peste hotare creste de la o lunã la alta, Guvernul nu mai poate intarzia sã-si asume investitiile in infrastructura din Moldova si din judetul Vaslui.

„Ceasul al doisprezecelea a trecut pentru vasluieni”

‘În Vaslui, judetul care a fost abandonat de toate guvernãrile in gropi si in noroaie panã la genunchi, sunt zone intregi unde nu se poate intra nici cu senilata, unde cãruta tine loc de ambulantã sau de masinã funerarã, unde doar cizmele de cauciuc incaltã copiii, adultii si varstnicii din satele pe care statul le vrea depopulate. Acesta este rezultatul negru al politicii programate de sãrãcire si izolare a unui judetul care, vã reamintesc, a primit zero lei, in 2017, pentru executia unor mari lucrãri de infrastructurã, din partea Ministerului Transporturilor. Domnule prim-ministru Mihai Tudose, domnule ministru al Transporturilor Felix Stroe, ceasul al doisprezecelea a trecut pentru vasluieni, si prea multi dintre ei au ales deja calea strãinãtãtii. Cei care au rãmas acasã vã cer, in schimbul contributiilor plãtite cãtre stat din sãrãcia lor, sã le respectati dreptul de a fi romani, intr-o regiune care meritã sã fie tratatã la fel ca toate celelalte din tarã. Si asta inseamnã, in primul rand, investitii in infrastructura din Moldova si din judetul Vaslui, incluse in proiectul de buget pe 2018. Altfel, nu e departe ziua in care vasluienii vor prefera, in majoritate, painea cinstitã de la strãini, in locul firimiturilor aruncate de la masa bogatilor care controleazã bugetul central’, a declarat Daniel Olteanu in Plenul Camerei Deputatilor.