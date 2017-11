«Am un alt stil, o altã linie (…). Mã concentrez pe ce trebuie sã fiu eu pentru credinciosi»

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

PS Ignatie Mureseanul, noul episcop al Eparhiei Husilor, a avut, ieri, o intalnire cu reprezentantii mass-media din judetul Vaslui. Episcopul si-a prezentat pe scurt programul pentru viitor si a rãspuns mai multor intrebãri adresate de jurnalisti. Principalul proiect pe care noul episcop doreste sã il punã in practicã in judetul Vaslui vizeazã latura socialã. PS Ignatie Mureseanul a spus cã este o mare nevoie de actiuni in sectorul social si, chiar dacã biserica nu are resurse financiare foarte mari, se va implica in astfel de programe de caritate. ‘Vrem sã aducem fonduri europene pentru a finanta servicii sociale. Vrem sã fim prezenti in mijlocul credinciosilor, in mijlocul tinerilor. Tot in sensul imbunãtãtirii comunicãrii, vrem sã dinamizãm site-ul Episcopiei Husilor, sã fim mult mai activi pe retelele de socializare. Vorbesc aici de Facebook, Instagram, Twitter. În Occident, aveam o platformã de comunicare in spatiul online, prin intermediul cãreia comunicam cu credinciosii prim SMS-uri si e-mail-uri’, a spus PS Ignatie Mureseanul. Noul episcop a precizat cã nu este interesat de ceea ce s-a intamplat in trecut si isi va canaliza actiunile doar spre implementarea proiectelor de viitor. Una dintre primele decizii vizeazã transformarea noului palat al Episcopiei Husilor intr-o mãnãstire de maici. De asemenea, in aceastã constructie, o parte din camere vor fi folosite la serviciile de protocol, pentru ca atunci cand Episcopia are invitati, sã nu fie nevoie sã inchirieze camere la hotel. ‘Îmi place simplitatea. Eu panã acum am fost in mai multe comunitãti de credinciosi din judetul Vaslui si vreau sã vã spunã cã am intalnit oameni faini. Am perceput o deschidere din partea oamenilor, o comunicare… Nu am simtit cã ar fi tensiune. Dimpotrivã, este multã degajare, mult mai multã degajare decat in presã. În comunitãtile in care am fost, oamenii isi trãiesc credinta simplu, frumos. Vreau sã vã spun cã tin la responsabilitate si moralitate’, a mai spus Ignatie Mureseanul. Cat priveste durata mandatului de episcop al Husilor, PS Ignatie Mureseanul a spus cã se va comporta asa cum a fãcut in Occident. ‘Nu m-am dus in Occident nici sã mã intorc acasã, nici sã rãman. Eu am decis sã intru in preotie si sunt un om al Bisericii; mã duc acolo unde mi se cere. Am venit sã fac treabã! Nu sunt perfect, veti descoperi la mine unele defecte, insã am venit sã fac treabã in ceea ce priveste credinta. Sunt un om, am planuri si entuziasmul de inceput il veti regãsi la mine si mai tarziu’, a mai spus Ignatie Mureseanul.