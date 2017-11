Alesii Bârladului dau poporului, încã un an, patinoar

vineri, noiembrie 3, 2017, 3:00

Dupã ce au respins fãrã drept de apel initiativa Executivului de a deschide si anul acesta, în perioada Sãrbãtorilor de Iarnã, un patinoar la Bârlad, consilierii locali PSD – fãrã votul cãrora proiectul nu putea fi pus în practicã – au votat favorabil, dar numai dupã ce au pus anumite conditii.

Proiectul a fost reluat in discutie, ieri, in cadrul unei sedinte extraordinare a plenului Consiliului Local (CL) Barlad. Însã nu oricum, ci cu mai multe modificãri, cerute expres de consilierii socialdemocrat i, care au spus de la inceput cã nu sunt de acord ca Executivul sã impunã anumite conditii celui care va administra patinoarul. De fapt, acestia nu au vrut sã audã de niciun fel de atribuire directã – oricat a fost ea de motivatã de Executiv – ci au dorit organizarea unei licitatii pentru desemnarea castigãtorului. În replicã, initiatorul proiectului initial le-a explicat cã, in realitate, proiectul a fost ‘imprumutat’ de la Craiova (!!!), unde functioneazã de ani buni, fãrã niciun fel de problemã, si unde a fost initial implementat de socialdemocrata Olguta Vasilescu, pe atunci primar al capitalei Bãniei. ‘Domnule primar, eu vreau sãa vã intreb doar atat, avand in vedere cã ati spus cã noi, cei de la PSD, nu vrem si pace patinoar la Barlad: de ce nu ati fãcut proiectul de la bun inceput, asa cum este acum si cum, de fapt, l-am cerut si noi?’, a fost intrebarea pusã de consilierul local social-democrat Sorinel Rãducanu, care imediat a adus si explicatiile suplimentare din partea Executivului. ‘Primul proiect l-ati respins prin vot pe considerentul cã doream sã atribuim direct aceastã investitie. Ceea ce nu s-a inteles este cã noi am luat acest proiect exact dupã cel pus in practicã in Craiova (liniste in salã, n.r.), unde functioneazã perfect de ani de zile. În plus, acum, dacã vom organiza licitatie, asa cum ati solicitat, nu vom mai avea control si nu vom mai putea impune castigãtorului – decat limitat de caietul de sarcini – anumite facilitãti pentru populatie. Vorbim aici de gratuitãti sau reduceri de tarife de folosintã a patinoarului. În plus, cine se va inscrie la licitatia publicã deschisã vine sã castige bani, nu sã facã acte de binefacere pentru locuitorii acestui oras. Dar, dacã asa doriti sã se petreacã lucrurile, asa vom proceda…’, a declarat primarul Dumitru Boros. Discutii au fost si pe marginea unui alt amendament adus de consilierii PSD la proiectul initial, care au cerut ca cel care va castiga investitia sã plãteascã pretul de un leu pe metru pãtrat pe zi pentru folosinta spatiului public pe care il va ocupa patinoarul. Ori, acesta va avea la dispozitie, mai nou, o suprafatã de 650 de metri pãtrati, care nu va mai fi in locatia de anul trecut, respectiv in incinta Stadionului Municipal ci in plin centru al orasului, pe esplanada din fata Hotelului ‘Moldova’. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia cã o licitatie ar putea ridica serios si pretul propus drept chirie zilnicã, lucru care se va rãsfrange in terifele percepute de viitorul administrator. Totusi, un lucru bun pentru urbe va produce acest nou tip de proiect: municipalitatea se va ocupa de de celelalte facilitãti, in special de iluminatul zonei, astfel incat activitatea recreativã sã devinã cu caracter permanent.