Alcoolul dãuneazã grav… permisului de conducere!

Dupã ce a exagerat cu consumul de alcool si netinand contde faptul cã sofatul unui vehicul sub influenta bãuturilor alcoolice avand o alcoolemie de peste 0,8 mg/l alcool pur constituie infractiune si se poate pedepsi cu inchisoarea, un bãrbat din Fãlciu a fost prins in trafic de politistii de la Rutierã. Trimis in judecatã in luna august, judecãtorii barlãdeni au decis condamnarea soferului respectiv, Relu Nistor, la o pedeapsã de un an si jumãtate de inchisoare cu suspendare, cu obligatia prestãrii a 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii, fie in cadrul Primãriei comunei Fãlciu, fie la Biserica din satul natal, Bogdãnesti. Magistratii au uitat insã sã aplice si alte pedepse complementare, stabilite prin lege pentru astfel de infractiuni si, in consecintã, procurorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, au contestat aceastã sentintã, la Curtea de Apel Iasi. Eroarea a fost corectatã de magistratii ieseni, care, zilele trecute, au decis ca, in plus fatã de pedeapsa primitã, Relu Nistor sã primeascã si pedeapsa accesorie de interzicerea unor drepturi, printre care cel a fi ales ori a ocupa o functie ce implicã exercitiul unei functii publice. Mai grav este, pentru soferul in cauzã, cã i s-a ridicat dreptul de a conduce, timp de 3 ani, orice vehicul pentru care este necesar permis de conducere, cu exceptia motoscuterelor sau a motocicletelor. În plus, dacã pe durata perioadei de supraveghere impusã de judecãtori la doi ani, bãrbatul va mai comite vreo altã infractiune, riscã sã execute in regim de detentie si aceastã pedeapsã.