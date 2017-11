Ajutoarele sociale din Vaslui, «bani de seminte» fatã de subventiile de care beneficiazã Bucurestiul!

miercuri, noiembrie 15, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu acuzã propagarea „legendei” conform cãreia ajutoarele sociale plãtite în judetul Vaslui reprezintã o piatrã de moarã în calea dezvoltãrii României. El a a subliniat, în plenul Camerei Deputatilor, cã, în comparatie cu subventiile în valoare de 90 milioane euro acordate Metrorex de cãtre Ministerul Transporturilor sau cu datoriile de 800 milioane euro ale RADET cãtre ELCEN, pentru agentul termic consumat de bucuresteni, suma care ar trebui plãtitã cãtre judetul Vaslui, în 2017, în contul venitului minim garantat, este infimã, respectiv 8 milioane euro.

Referindu-se la faptul cã ‘intretinutii’ bugetului de stat sunt locuitorii din cea mai bogatã regiune a Romaniei, si nu ‘Vasluiul asistat social’, deputatul liberal i-a adresat o interpelare primministrului Mihai Tudose, in cadrul cãreia a cerut mãsuri concrete pentru diminuarea discrepantelor regionale si investitii in zonele sãrace, asumate in proiectul de buget pe 2018. ‘A sosit timpul sã punem punct legendei conform cãreia ajutoarele sociale plãtite in judetul Vaslui si in judetele sãrace, ajutoare ce reprezintã venitul minim garantat, sunt o piatrã de moarã in calea dezvoltãrii Romaniei. Aceastã minciunã a fãcut foarte mult rãu vasluienilor si tuturor locuitorilor din zonele sãrace ale tãrii, care au devenit romani de categoria a doua in ochii multora dintre cei care se exprimã in spatiul public. Vã propun niste date oficiale. Maximum 8 milioane euro, suma care ar putea fi plãtitã in 2017 in contul venitului minim garantat in judetul Vaslui. 90 milioane euro, subventii acordate Metrorex de cãtre Ministerul Transporturilor. 800 milioane euro, datoriile RADET cãtre ELCEN, in contul agentului termic consumat de locuitorii municipiului Bucuresti. As vrea sã vã intreb, foarte sincer, cine sunt ‘intretinutii’ bugetului de stat: cei foarte sãraci, care primesc 8 milioane euro, sau cei care beneficiazã de subventii de zeci si sute de milioane de euro, aproape un miliard de euro, si care locuiesc in cea mai bogatã regiune a Romaniei?’, a intrebat Daniel Olteanu, care a mentionat cã i-a transmis premierului Mihai Tudose o interpelare, in care i-a atras atentia cã subventionarea regiunilor bogate de cãtre judetele sãrace trebuie sã inceteze, si i-a solicitat mãsuri concrete pentru atenuarea discrepantelor regionale.

Dezmatul bogatilor pe spatele saracilor

‘I-am adresat, in acest sens, o interpelare domnului prim-ministru Mihai Tudose, in care lam intrebat, pe romaneste, cat mai continuã dezmãtul bogatilor pe spatele sãracilor. Cat mai acceptãm povesti cu ajutoarele sociale din Vaslui, in conditiile in care subventiile pentru locuitorii municipiului Bucuresti trec de miliardul de euro, dacã e sã le adunãm pe toate. Si vorbesc de ajutoare sociale, pentru cã aici Vasluiul mai primeste ceva. La capitolul investitii ale Ministerului Transporturilor e zero in 2017, tot conform datelor oficiale. Orice comparatie intre Vaslui si Bucuresti in privinta fondurilor care vin de la bugetul de stat e inutilã, e o glumã, comparãm nimic cu miliarde de euro, indiferent despre ce vorbim, subventii sau investitii. Am rugãmintea, asadar, sã nu mai ascundem realitatea si sã spunem lucrurilor pe nume: in Romania, de mult prea multi ani, inclusiv in 2017, bogatii sunt subventionati de sãraci, regiunile bogate primesc subventii si beneficiazã de investitii uriase in comparatie cu judetele sãrace. Aceastã bãtaie de joc trebuie sã inceteze, iar domnul prim-ministru, in afara interpelãrii pe care i-am adresat-o, trebuie sã rãspundã concret prin proiectul de buget pe 2018’, a mai spus deputatul Daniel Olteanu.