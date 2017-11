Activitãti preventive ale Politiei, la LMK

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Politistii continuã activitãtile pentru cresterea gradului de informare a tinerilor, astfel încât acestia sã devinã constienti de pericolele pe care le pot întâlni în viata de zi cu zi si sã reducã riscul lor de victimizare.

Marti dimineatã, la sediul Politiei municipiului Vaslui s-au prezentat elevi din cadrul claselor a Va si a IX-a de la Liceului Teoretic ßMihail Kogãlniceanu’ Vaslui, pentru a participa la o activitate preventiv-educativã, sustinutã de politistii rutieri din cadrul Biroului Rutier si politistii de proximitate din cadrul Biroului de Ordine Publicã Vaslui, in cadrul Programului Educational – SÃ STII MAI MULTE, SÃ FII MAI BUN! Este necesar sã se desfãsoare activitãti informativ-preventive, prin intermediul cãrora elevii sã devinã constienti de pericolele pe care le pot intalni si sã adopte comportamente menite sã reducã riscul lor de victimizare. Adolescentii au fost instruiti cu privire la mãsurile de sigurantã pe care trebuie sã le adopte pentru a nu deveni victimele evenimentelor rutiere. Politistii au vizat formarea conduitei preventive a elevilor in calitate de participanti la traficul rutier, ca pietoni, pasageri in autovehicule, biciclisti sau conducãtori de mopede/autovehicule. Au fost purtate discutii privind evolutia, cauzalitatea si consecintele grave ale accidentelor rutiere produse pe raza judetului Vaslui, scopul fiind acela de a-i determina sã constientizeze pericolul la care se expun in cazul nerespectãrii regulilor de circulatie. Elevii au inteles faptul cã ßaccidentul rutier se poate produce intr-o fractiune de secundã, nu-si alege victimele, si poate transforma iremediabil si pentru totdeauna viata’. De asemenea, politistii de proximitate au adus in atentia elevilor situatiile in care acestia pot cãdea victime violentelor manifestate in scoli. Politistii si elevii au avut o discutie interactivã pentru a gãsi solutii de evitarea a implicãrii lor in astfel de agresiuni. În cadrul activitãtii au fost prezentate materiale cu caracter preventiv, videoclipuri si cazuri reale cu care s-au confruntat politistii. Activitatea a cuprins si informatii despre infractionalitatea din mediul on-line si modalitãtile prin care elevii pot deveni victime pe retelele de socializare. Totodatã, li s-au prezentat consecintele generate de consumul de alcool in randul adolescentilor.