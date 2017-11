51 de primari au semnat contractele de finantare pentru proiectele PNDL 2

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Primarii din judetul Vaslui a semnat 51 de contracte de finantare pentru proiecte cîstigate prin PNDL 2. La aceastã datã, alte 13 proiecte sunt pe traseul de avizare la Ministerul Dezvoltãrii, iar pentru alte 46 au fost formulate obiectii. Municipiul Husi si comunele Bãcesti, Bogdana, Dãnesti, Gârceni, Muntenii de Sus se numãrã printre UAT-urile care au semnat finantarea pentru proiectele cu cea mai mare valoare, În total, judetul Vaslui are eligibile pentru finantare 256 de proiecte, cu o alocatie bugetarã de 882.070.167 lei.

Un numãr de 51 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui au reusit sã semneze, panã la aceastã datã, contractele de finantare pentru proiectele aprobate pe PNDL 2. Pe 24 noiembrie, situatia proiectelor castigate in judet era una destul de bunã. Dintr-un total de 256 de proiecte, 187 au fost depuse la Ministerul Dezvoltãrii. Din numãrul total al proiectelor transmise la Bucuresti, 46 au obiectii si urmeazã sã fie reanalizate, 13 proiecte sunt pe circuitul de avizare pentru parafarea contractelor de finantare, iar pentru 51 de proiecte s-au semnat contractele de finantare. Sãptãmana trecutã, conducerea Consiliului Judetean Vaslui a profitat de prezenta la Centrul de Afaceri a primarilor din judet si a fãcut o centralizare a proiectelor pe fiecare UAT. Printre proiectele cu valoarea cea mai mare pentru care s-au semnat contractele de finantare se numãrã proiectul comunei Bãcesti – 5,8 milioane lei (modernizare drum comunal DC 127), comuna Bogdana – 7,1 milioane lei (modernizare drum comunal Bogdana – Fantana Blãnarului), comuna Dãnesti – 9,3 milioane lei (modernizarea drumurilor de interes local), comuna Garceni – 12 milioane lei (modernizare drumurilor de interes local), municipiul Husi – 9,5 milioane lei (modernizare strãzi), comuna Muntenii de Sus – 7,5 (modernizare strãzi), Puiesti – 6 milioane lei (modernizare drum comunal DC 94 Puiesti – Mocani). Ministerul Dezvoltãrii Regionale a publicat in luna iulie lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNDL 2, in perioada 2017 – 2020. În total, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare 256 de proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017- 2020 fiind de 882.070.167 lei.

Lista proiectelor cu contractele de finantare semnate

Lista localitãtilor care panã la aceastã datã au semnate contractele de finantare este urmãtoarea: Bãcesti – 5 proiecte eligibile, pentru un proiect s-a semnat contractul de finantare, Bãlteni – 3 proiecte eligibile, un proiect semnat, Berezeni – trei proiecte eligibile, un proiect semnat, Bogdana – un proiect eligibil, un proiect semnat, Bogdãnesti – trei proiecte eligibile, un proiect semnat, Bogdãnita – douã proiecte eligibile, un proiect semnat, Bunesti Averesti – douã proiecte eligibile, un proiect semnat, Croiesti – trei proiecte eligibile, un proiect semnat, Costesti – un proiect eligibil, un proiect semnat, Dãnesti – un proiect eligibil, un proiect semnat, Deleni – trei proiecte eligibile, un proiect semnat, Delesti – un proiect eligibil, un proiect semnat, Dodesti – trei proiecte eligibile, un proiect semnat, Dragomiresti – patru proiecte eligibile, un proiect semnat, Dranceni – patru proiecte eligibile, un proiect semnat, Epureni – douã proiecte eligibile, un proiect semnat, Gãgesti – patru proiecte eligibile, trei proiecte semnate, Garceni – douã proiecte eligibile, douã proiecte semnate, Grivita – douã proiecte eligibile, un proiect semnat, Hoceni – un proiect eligibil, un proiect semnat, Husi – un proiect eligibil, un proiect semnat, Ivãnesti – 10 proiecte eligibile, un proiect semnat, Judetul Vaslui – 17 proiecte eligibile, sase proiecte semnate, Lipovãt – un proiect eligibil, un proiect semnat, Mãlusteni – un proiect eligibil, un proiect semnat, Muntenii de Sus – patru proiecte eligibile, douã proiecte semnate, Oltenesti – trei proiecte eligibile, un proiect semnat, Pogana – douã proiecte eligibile, un proiect semnat, Poienesti – patru proiecte eligibile, un proiect semnat, Puiesti – cinci proiecte eligibile, un proiect semnat, Rafaila – trei proiecte eligibile, douã proiecte semnate, Stãnilesti – un proiect eligibil, un proiect semnat, Stefan cel Mare – trei proiecte eligibile, un proiect semnat, Tãcuta – patru proiecte eligibile, douã proiecte semnate, Tutova – cinci proiecte eligibile, trei proiecte semnate, Vulturesti – trei proiecte eligibile, un proiect semnat.