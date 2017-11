500 de elevi vasluieni, antrenati pentru viatã

luni, noiembrie 13, 2017, 3:00

Vineri, 10 noiembrie 2017, în Sala Mare a Palatului Administrativ Vaslui, a avut loc conferinta de închidere a proiectului «Tirul social – actiuni de informare si responsabilizare a tinerilor”. La proiect au participat 10 licee vasluiene, un numãr de 500 elevi participând la discutii. Temele abordate au vizat viata sexualã, consumul de droguri si traficul de persoane.

La conferinta de inchidere a proiectului au luat parte reprezentantii ai Consiliului Judetean Vaslui, care este si finantatorul proiectului, ONG-uri, reprezentanti ai unor institutii publice cu responsabilitãti in domeniu. Proiectul a fost implementat de Asociatia ‘Iris’ Vaslui si s-a desfãsurat in perioada 26 iunie27 noiembrie 2017. ‘Prin acest proiect am vrut sã aducem un semnal in randul tinerilor in ceea ce priveste consumul de droguri, bolile cu transmitere sexualã si traficul de persoane. În cadrul proiectului am organizat mai multe cafenele publice, la care au luat parte tineri si persoane in varstã. Tinerii au pus intrebãri si varstnicii au rãspuns. Vrem sã pãstrãm aceastã traditie, pentru cã tinerii au fost receptivi’, a spus Lenuta Nãstrut, presedintele Asociatiei ‘Iris’ Vaslui. Aurica Cozaru, cooronatorul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui, a spus cã a fost un ‘proiect frumos’, in care a fost angrenatã o echipã minunatã. ‘Am discutat despre trei teme foarte importante, la care au rãspuns persoane cu expertizã. În cadrul proiectului, am participat la niste adevãrate dezbateri interactive. Tinerii au pus intrebãri indrãznete, au fost curajosi si interesati. Pentru toate discutiile i-am asigurat de intreaga confidentialitate. A fost un adevãrat tir al informatiilor’, a spus Aurica Cobzaru. Reprezentantului Liceului ‘Ion Mincu’ Vaslui, a spus cã desfãsurarea proiectului a reprezentant un plus de informatie pentru cei 48 de tineri care au participat la proiect. Pe langã orele de dirigintie si alte activitãti, discutiile din cadrul proiectului au fost bine venite. Obiectivele proiectului au fost cresterea numãrului si a calitãtii actiunilor de informare, educare si constientizare, referitoare la problematica infectiilor cu transmitere sexualã, consumului intravenos de droguri si substante psihoactive, a riscurilor asociate si combaterea discriminãrii.